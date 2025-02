Keylor Navas trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp

Keylor Navas - thủ môn từng làm nên lịch sử với Real Madrid, giờ đây không chỉ đối mặt với giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp, mà còn bị cuốn vào hàng loạt vụ kiện pháp lý tại Costa Rica, Pháp và Tây Ban Nha. Từ tranh chấp kinh doanh đến vi phạm hợp đồng, thậm chí cả cáo buộc dàn xếp trận đấu, Navas đứng trước nguy cơ đánh mất danh tiếng anh từng gây dựng suốt nhiều năm qua.

Rắc rối của Keylor Navas bắt đầu từ Costa Rica năm 2020, khi anh và vợ bị kiện liên quan đến thương vụ Electro Body Center, một hệ thống kích thích điện cơ do chính anh mang về nước. Tuy nhiên, khi việc kinh doanh không đạt như mong đợi, Navas rút lui, để lại hàng loạt vấn đề kỹ thuật chưa được giải quyết. Kết quả là một vụ kiện với mức yêu cầu bồi thường lên tới 150.000 USD .

Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Pháp mới là nơi Navas thực sự gặp sóng gió.

Mùa hè năm ngoái, một nhân viên của thủ môn này tố cáo anh không ký hợp đồng lao động hợp pháp và buộc anh ta phải sống trong tầng hầm ẩm thấp, không có cửa sổ.

Luật sư của nạn nhân khẳng định: "Chúng tôi đang đứng trên ranh giới của tội hình sự, với những hành vi có thể coi là cận kề với chế độ nô lệ hiện đại".

Đáng nói hơn, một đoạn video bằng chứng đã được công bố, trong đó chính Keylor Navas thẳng thừng nói với nhân viên: "Chúng tôi không làm việc theo luật pháp của Pháp. Không có hợp đồng lao động Pháp, tôi trả lương bằng tiền mặt, chúng ta làm việc theo quy tắc của tôi".

Nếu bị kết tội, Keylor Navas có thể đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng tại Pháp.

Rắc rối tiếp tục đeo bám thủ môn người Costa Rica khi anh bị Tòa án Sơ thẩm số 34 Madrid kết án phải bồi thường 250.000 euro cộng với lãi suất chậm trả cho công ty Breathe Football, thuộc quyền sở hữu của người đại diện cũ Ricardo Cabañas.

Lý do? Navas đơn phương chấm dứt hợp đồng ký năm 2015 mà không thanh toán số tiền còn lại trong năm cuối cùng của thỏa thuận. Hiện tại, Navas kháng cáo, nhưng một vụ kiện khác với người đại diện cũ của anh tại Madrid vẫn đang chờ xử lý.

Từ tranh chấp kinh doanh đến hợp đồng lao động và giờ là các vụ kiện về tài chính, tương lai của Keylor Navas ngày càng trở nên mờ mịt.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề tài chính, Keylor Navas còn bị tố cáo có liên quan đến nghi án thao túng kết quả trận đấu tại đội tuyển Costa Rica. Theo tiết lộ từ một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Costa Rica, thủ môn này đã đe dọa cố tình thua trận nếu HLV Jorge Luis Pinto không bị sa thải.

HLV người Colombia, từng đưa Costa Rica đến tứ kết World Cup 2014, đã công khai tuyên bố: "Chủ tịch liên đoàn nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, các cầu thủ sẽ cố tình thua ba trận để buộc tôi phải ra đi".

Sự thật là, ngay sau chiến tích lịch sử tại World Cup, Pinto đã mất ghế - càng làm dấy lên nghi vấn rằng Navas và các cầu thủ kỳ cựu có thực sự đứng sau cuộc “đảo chính” này hay không.

Từng là người hùng trong khung gỗ của Real Madrid, góp công lớn giúp đội bóng giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp (2016, 2017, 2018), nhưng giờ đây, Keylor Navas đang đối mặt với những ngày tháng đen tối nhất trong sự nghiệp.

Từ bê bối kinh doanh, cáo buộc nô lệ hóa nhân viên, tranh chấp hợp đồng ở Madrid đến nghi án thao túng đội tuyển quốc gia, Navas không chỉ bị vây quanh bởi những rắc rối pháp lý, mà còn có nguy cơ đánh mất hình ảnh mà anh từng gây dựng suốt bao năm qua.

Liệu Keylor Navas có thể thoát khỏi vòng xoáy bê bối để tiếp tục sự nghiệp, hay đây sẽ là hồi kết cay đắng cho một trong những thủ môn xuất sắc lịch sử bóng đá Trung Mỹ? Thời gian sẽ trả lời!

