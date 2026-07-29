Kêu gọi cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ tại Gò Cát - Lái Thiêu

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 kêu gọi cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp thông tin về các hố chôn tập thể nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, TP.HCM.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) sáng 10/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 vừa phát đi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhi, phường Lái Thiêu, TP.HCM.

Theo thư kêu gọi ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trên chiến trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn 1971-1972.

Qua các nguồn thông tin đã thu thập, trong những năm 1971-1972, thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh thường được chôn trong nhiều hố tập thể tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu (nay thuộc khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM).

Theo Ban Chỉ đạo, khu vực nghi có các hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Để có thêm cơ sở xác minh và phục vụ công tác tổ chức hội thảo, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu trước đây cung cấp các thông tin liên quan.

Các thông tin được kêu gọi gồm việc vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh; vị trí chôn cất, nơi tập kết thi thể liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ có liên quan.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều được trân trọng ghi nhận và là căn cứ quan trọng giúp rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Mọi thông tin có thể gửi về đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7 (số điện thoại: 094 745 9639). Ban Chỉ đạo Quân khu 7 bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và cung cấp thông tin từ các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.