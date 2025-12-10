Kết quả Real Madrid vs Man City

Rạng sáng 11/12, Real Madrid tiếp đón Man City ở vòng phân hạng Champions League với nhiều nỗi lo.

Mbappe bị gãy ngón tay và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Madrid đang bước vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải và Xabi Alonso, người từng được đón chào như biểu tượng của một kỷ nguyên mới, giờ đây trở thành tâm điểm của những lo ngại và tranh luận trong nội bộ CLB. Sự sa sút về phong độ, những kết quả thất vọng và không khí nặng nề trong phòng thay đồ đã buộc ban lãnh đạo "Los Blancos" phải đưa ra một “tối hậu thư” gửi tới chiến lược gia người xứ Basque.

Theo các nguồn tin từ El Chiringuito, Real Madrid vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Alonso, nhưng đó là sự ủng hộ có điều kiện. Nếu đội bóng tiếp tục thi đấu bết bát trong những trận đấu then chốt trước Giáng sinh, đặc biệt là màn đối đầu với Manchester City, mọi thứ có thể thay đổi tức khắc. Một thất bại nặng nề sẽ bị xem như dấu hiệu cho thấy dự án mà Alonso xây dựng không đạt hiệu quả, mở ra khả năng sa thải giữa mùa, điều vốn rất hiếm tại Bernabeu.

Trong phòng thay đồ, nhiều dấu hiệu bất ổn đang hiện hữu. Một số trụ cột được cho là mất niềm tin vào chiến thuật của Alonso, trong khi sự gắn kết và bản sắc thi đấu của Real Madrid bị đánh giá là suy yếu. Trên sân, đội bóng đánh mất nhịp độ thi đấu, gặp khó trong khâu luân chuyển bóng và phòng ngự lỏng lẻo sau hàng loạt ca chấn thương.