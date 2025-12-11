Nữ MC gây sốt ở Champions League

Miroslava Montemayor, MC dẫn chương trình về Champions League trên TNT Sports, tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Montemayor gây sốt ở Champions League.

Ở lượt trận Champions League vừa qua, Montemayor nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngọt ngào khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Lối dẫn dắt lôi cuốn và phong thái tự tin giúp cựu hoa hậu Mexico ghi điểm mạnh mẽ với người hâm mộ.

Trên Instagram với gần 400.000 người theo dõi, Montemayor nhận về vô số lời khen ngợi. Một fan để lại bình luận dưới bài đăng của Montemayor: “Đây là lý do tôi thích xem các chương trình thể thao của TNT”. Một tài khoản khác hài hước nhận xét: “Nội dung này ở Champions League thật sự hấp dẫn”.

Vẻ ngoài thu hút của Montemayor.

Thực tế, Montemayor gây sốt ngay từ lần xuất hiện trong mùa giải 2024/25 khi cộng tác cùng đài TNT Mexico để đưa tin về lượt trận play-off Champions League.

Trước đó, Montemayor từng cộng tác với hãng truyền thông nổi tiếng ESPN trong giai đoạn 2015-2019, trước khi rời đài để gia nhập TNT Sports. Hiện tại, cô đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình và thực hiện các bản tin Champions League dành cho khán giả Mexico.

Được biết, Montemayor đang trong mối quan hệ tình cảm với chủ tịch kiêm chủ sở hữu của Club Tijuana, Jorge Alberto Hank. Cặp đôi đã đính hôn vào tháng 9/2019.

