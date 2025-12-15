Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kết quả MU vs Bournemouth

  • Thứ ba, 16/12/2025 03:00 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Rạng sáng 16/12, MU tiếp đón Bournemouth ở trận đấu muộn nhất vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

MU thi đấu bất ổn.

Thống kê trước giờ bóng lăn:

  • Bournemouth thắng cả hai lần gặp MU gần nhất tại Old Trafford với tỷ số 3-0 và có thể trở thành đội đầu tiên đánh bại MU khi ghi được 3 bàn thắng trở lên trong 3 lần đối đầu sân khách liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.
  • MU chưa thắng trong 4 lần đối đầu Bournemouth gần nhất với tư cách chủ nhà (2 trận hòa, 2 trận thua).
  • Trước vòng đấu này, chỉ có Manchester City (12) mở tỷ số trong nhiều trận đấu Premier League hơn M (10 lần) mùa này.
  • 7 trong số 22 bàn thua mà MU phải nhận ở mùa giải này diễn ra sau phút thứ 75 (32%).
  • Bournemouth đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở 6 trong 7 trận đấu sân khách của họ tại Premier League mùa này.
  • Bournemouth chỉ thắng một trong bốn trận đấu trên sân khách ở giải Ngoại hạng Anh mà họ ghi bàn trước trong mùa này (2 trận hòa, 1 trận thua).

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Tân binh mở lối trở lại vinh quang cho MU

Cuộc tìm kiếm người gác đền ổn định giai đoạn hậu David de Gea của MU cuối cùng có thể đã đi đến hồi kết.

06:53 13/12/2025

Duy Anh

MU MU Premier League Ngoại hạng Anh

    Đọc tiếp

    Hai VDV bong chuyen nu Viet Nam phai kiem tra doping hinh anh

    Hai VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam phải kiểm tra doping

    5 giờ trước 22:26 15/12/2025

    0

    Tối 15/12, Trần Thị Thanh Thúy và Lê Như Anh được đưa đi kiểm tra doping theo quy trình bắt buộc đối với các vận động viên thi đấu nổi bật ở chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33.

    Dinh Bac noi nong hinh anh

    Đình Bắc nổi nóng

    5 giờ trước 22:22 15/12/2025

    0

    Sau tình huống bị đối thủ phạm lỗi và tác động bằng lời nói, Đình Bắc nổi nóng, chỉ mặt hậu vệ Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 chiều 15/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý