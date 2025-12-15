Kết quả MU vs Bournemouth

|
MU thi đấu bất ổn.
Thống kê trước giờ bóng lăn:
- Bournemouth thắng cả hai lần gặp MU gần nhất tại Old Trafford với tỷ số 3-0 và có thể trở thành đội đầu tiên đánh bại MU khi ghi được 3 bàn thắng trở lên trong 3 lần đối đầu sân khách liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.
- MU chưa thắng trong 4 lần đối đầu Bournemouth gần nhất với tư cách chủ nhà (2 trận hòa, 2 trận thua).
- Trước vòng đấu này, chỉ có Manchester City (12) mở tỷ số trong nhiều trận đấu Premier League hơn M (10 lần) mùa này.
- 7 trong số 22 bàn thua mà MU phải nhận ở mùa giải này diễn ra sau phút thứ 75 (32%).
- Bournemouth đã để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở 6 trong 7 trận đấu sân khách của họ tại Premier League mùa này.
- Bournemouth chỉ thắng một trong bốn trận đấu trên sân khách ở giải Ngoại hạng Anh mà họ ghi bàn trước trong mùa này (2 trận hòa, 1 trận thua).
