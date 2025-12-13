Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Liverpool vs Brighton

  • Thứ bảy, 13/12/2025 20:46 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Lúc 22h ngày 13/12, Liverpool tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Thông tin đáng chú ý:

  • Brighton đang hướng tới chiến thắng liên tiếp trước Liverpool ở giải đấu lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Liverpool 3-2 trên sân nhà hồi tháng 5.
  • Liverpool chỉ thua một trong 11 lần gặp Brighton gần nhất tại Anfield (thắng 7, hòa 3).
  • Liverpool chưa ghi được bàn thắng nào trong hiệp một ở cả 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh.
  • Liverpool chỉ ghi được từ 2 bàn trở lên ở 1 trong 7 trận sân nhà gần nhất.
  • Trong 11 trận gần nhất của Brighton, có 7 trận chứng kiến ​​cả hai đội ghi bàn.
  • Brighton chưa thắng trận nào trong 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh vào tháng 12 (5 trận hòa, 3 trận thua).

