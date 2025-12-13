Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Chelsea vs Everton

  • Thứ bảy, 13/12/2025 20:46 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Lúc 22h ngày 13/12, Chelsea đối đầu Everton ở vòng 16 Premier League trên sân Stamford Bridge.

Thông tin đáng chú ý:

  • Chelsea bất bại trong 30 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Everton (thắng 17, hòa 13), chuỗi trận bất bại trên sân nhà dài nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu.
  • Chelsea đã đánh mất nhiều điểm trên sân nhà ở giải đấu từ những vị trí dẫn trước hơn bất kỳ đội nào khác trong mùa giải này (8).
  • Chelsea đã để thủng lưới 6 trong 7 bàn thắng trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau giờ nghỉ giữa hiệp.
  • Chỉ có ba đội bóng có số cú sút trúng đích ít hơn Everton (45 cú sút) tại Premier League mùa này.
  • Chỉ có hai đội để thủng lưới ít bàn thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này hơn Everton (8).

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Greenwood vẫn bị Premier League 'cấm cửa'

Phong độ bùng nổ tại Marseille kéo theo những đồn đoán về khả năng Mason Greenwood hồi hương thi đấu ở Premier League.

39:2330 hôm qua

Duy Anh

    Khoanh khac My Tien khoc ngay khi nhan huy chuong hinh anh

    Khoảnh khắc Mỹ Tiên khóc ngay khi nhận huy chương

    25 phút trước 21:09 13/12/2025

    0

    Ngay say khi nhận huy chương bạc ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên trao đổi nhanh với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, sau đó cô gái bật khóc.

    Ket qua Liverpool vs Brighton hinh anh

    Kết quả Liverpool vs Brighton

    48 phút trước 20:46 13/12/2025

    0

    Lúc 22h ngày 13/12, Liverpool tiếp đón Brighton trên sân nhà ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

    Con loc Puripol cuon phang ky luc SEA Games hinh anh

    Cơn lốc Puripol cuốn phăng kỷ lục SEA Games

    1 giờ trước 20:05 13/12/2025

    0

    Điền kinh Đông Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần đồng tốc độ" của Thái Lan.

