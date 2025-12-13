Kết quả Chelsea vs Everton

Thông tin đáng chú ý:
- Chelsea bất bại trong 30 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Everton (thắng 17, hòa 13), chuỗi trận bất bại trên sân nhà dài nhất của họ trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu.
- Chelsea đã đánh mất nhiều điểm trên sân nhà ở giải đấu từ những vị trí dẫn trước hơn bất kỳ đội nào khác trong mùa giải này (8).
- Chelsea đã để thủng lưới 6 trong 7 bàn thắng trên sân nhà ở giải Ngoại hạng Anh mùa này sau giờ nghỉ giữa hiệp.
- Chỉ có ba đội bóng có số cú sút trúng đích ít hơn Everton (45 cú sút) tại Premier League mùa này.
- Chỉ có hai đội để thủng lưới ít bàn thắng trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này hơn Everton (8).
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.