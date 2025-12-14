Kết quả Crystal Palace vs Man City

|
Man City phải thắng để bám đuổi Arsenal.
Thống kê trước giờ bóng lăn:
- 2 trận thắng gần nhất của Crystal Palace trước Man City tại Ngoại hạng Anh (5 hòa, 13 thua) đều diễn ra trên sân Etihad.
- Các trận đấu của Palace tại giải Ngoại hạng Anh có số bàn thắng trung bình thấp nhất giải đấu trước vòng đấu này, chỉ 2,13 bàn mỗi trận.
- Crystal Palace đã ghi bàn trong vòng mười phút đầu tiên ở 4 trong 6 lần đối đầu Man City gần nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng không thắng trận nào (1 hòa, 3 thua).
- Man City chỉ ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong 2 trong 7 trận đấu sân khách tại giải Ngoại hạng mùa này.
- Man City đã để thủng lưới 8 trong số 10 bàn thắng trên sân khách ở giải Ngoại hạng mùa này sau giờ nghỉ giữa hiệp.
