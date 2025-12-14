Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết quả Crystal Palace vs Man City

  • Chủ nhật, 14/12/2025 20:22 (GMT+7)
Lúc 21h ngày 14/12, Man City hành quân đến sân Selhurst Park trong khuôn khổ vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Man City phải thắng để bám đuổi Arsenal.

Thống kê trước giờ bóng lăn:

  • 2 trận thắng gần nhất của Crystal Palace trước Man City tại Ngoại hạng Anh (5 hòa, 13 thua) đều diễn ra trên sân Etihad.
  • Các trận đấu của Palace tại giải Ngoại hạng Anh có số bàn thắng trung bình thấp nhất giải đấu trước vòng đấu này, chỉ 2,13 bàn mỗi trận.
  • Crystal Palace đã ghi bàn trong vòng mười phút đầu tiên ở 4 trong 6 lần đối đầu Man City gần nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng không thắng trận nào (1 hòa, 3 thua).
  • Man City chỉ ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong 2 trong 7 trận đấu sân khách tại giải Ngoại hạng mùa này.
  • Man City đã để thủng lưới 8 trong số 10 bàn thắng trên sân khách ở giải Ngoại hạng mùa này sau giờ nghỉ giữa hiệp.

