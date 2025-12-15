Carragher chỉ ra cái tên Arsenal không muốn nhắc tới

Sự trở lại mạnh mẽ của Phil Foden được Jamie Carragher xem là yếu tố có thể xoay chuyển cuộc đua vô địch Premier League, khi Man City tăng tốc còn Aston Villa tiếp tục bám đuổi quyết liệt.

Carragher đang giữ vai trò bình luận viên tại Ngoại hạng Anh.

Cuộc đua vô địch Premier League đang nóng lên từng vòng. Arsenal vừa thoát hiểm với chiến thắng muộn trước Wolves, nhưng ngay sau đó Man City và Aston Villa đều giành trọn ba điểm để duy trì áp lực. Trong bối cảnh ấy, Jamie Carragher gửi tới Arsenal một cảnh báo kép: đừng chỉ nhìn vào Erling Haaland, bởi Phil Foden mới là nhân tố có thể tạo khác biệt lớn nhất.

Man City thắng Crystal Palace 3-0 tại Selhurst Park cuối tuần qua, đánh dấu chiến thắng thứ năm liên tiếp trên mọi đấu trường. Haaland lập cú đúp quen thuộc, nhưng Carragher tập trung vào Foden, người ghi bàn thứ sáu ở Premier League chỉ trong bốn trận gần nhất. Đó là dấu hiệu cho thấy tiền vệ 25 tuổi đang thực sự trở lại.

“Foden từng là Cầu thủ hay nhất mùa giải cách đây một, hai năm. Mùa trước cậu ấy không là chính mình. Giờ thì khác”, Carragher nói trên Sky Sports. “Khi Foden đạt phong độ cao nhất, cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất giải. Với Arsenal, mối lo lớn không phải Haaland mà là Foden”.

Theo Carragher, Haaland là điều “có thể dự báo”. Tiền đạo Na Uy năm nào cũng ghi 30-40 bàn. Còn Foden mang đến sự bất định, khả năng bùng nổ từ tuyến hai và tạo ra khác biệt trong những trận đấu căng thẳng nhất. Đó mới là điều khiến đối thủ khó lường.

Trớ trêu ở chỗ, Pep Guardiola lại tỏ ra khắt khe với học trò sau trận Palace. Ông cho rằng Foden mất bóng nhiều, xử lý vội vàng và cần chơi điềm tĩnh hơn. Dù vậy, Guardiola vẫn thừa nhận Foden đang đóng góp tích cực cho tập thể.

Bản thân Foden cũng tự nhìn lại màn trình diễn của mình. Anh thừa nhận hiệp một chơi chưa tốt, cố làm quá mọi thứ. Sang hiệp hai, Man City bình tĩnh hơn và bàn thắng của Foden đến đúng thời điểm, giúp đội bóng giải tỏa áp lực. “Tôi đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, và HLV cũng vậy. Tôi biết mình còn có thể tốt hơn”, Foden nói.

Ở một mặt trận khác, Aston Villa tiếp tục gây ấn tượng khi lội ngược dòng thắng West Ham 3-2. Đó là chiến thắng thứ 15 trong 17 trận gần nhất, đưa đội bóng của Unai Emery áp sát nhóm đầu, chỉ kém Arsenal ba điểm. Carragher dành lời khen đặc biệt cho Emery, cho rằng ở thời điểm hiện tại, chỉ Pep Guardiola là HLV vượt trội hơn ông về đẳng cấp.

Cuộc đua vô địch vì thế ngày càng phức tạp. Arsenal đang dẫn đầu, nhưng Man City đã vào guồng và Villa không chịu buông. Và như Carragher nhấn mạnh, sự trở lại của Phil Foden có thể là chi tiết nhỏ, nhưng đủ để làm thay đổi cục diện cả mùa giải.