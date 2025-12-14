Kết quả Arsenal vs Wolves

Thống kê đáng chú ý:
- Wolves đã thua cả 8 trận đối đầu gần nhất với Arsenal, không ghi bàn trong 6 trận.
- Arsenal đã ghi bàn trong 35 trận đối đầu Wolves liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi trận ghi bàn dài thứ hai của một đội bóng trước một đội bóng khác trong lịch sử bóng đá Anh.
- Arsenal đã ghi được 7 bàn thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào trên sân nhà trong khoảng thời gian từ phút 31 đến hết hiệp một mùa này, con số cao nhất giải đấu.
- Wolves đã ghi bàn trong 6 trong 8 lần đối đầu gần nhất với Arsenal.
