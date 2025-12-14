Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kết quả Arsenal vs Wolves

  • Chủ nhật, 14/12/2025 03:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lúc 3h rạng sáng 14/12, Arsenal tiếp đón đội bét bảng Wolves với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Thống kê đáng chú ý:

  • Wolves đã thua cả 8 trận đối đầu gần nhất với Arsenal, không ghi bàn trong 6 trận.
  • Arsenal đã ghi bàn trong 35 trận đối đầu Wolves liên tiếp trên mọi đấu trường, chuỗi trận ghi bàn dài thứ hai của một đội bóng trước một đội bóng khác trong lịch sử bóng đá Anh.
  • Arsenal đã ghi được 7 bàn thắng liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào trên sân nhà trong khoảng thời gian từ phút 31 đến hết hiệp một mùa này, con số cao nhất giải đấu.
  • Wolves đã ghi bàn trong 6 trong 8 lần đối đầu gần nhất với Arsenal.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Greenwood vẫn bị Premier League 'cấm cửa'

Phong độ bùng nổ tại Marseille kéo theo những đồn đoán về khả năng Mason Greenwood hồi hương thi đấu ở Premier League.

46:2749 hôm qua

Duy Anh

Arsenal Arsenal Premier League Ngoại hạng Anh

    Đọc tiếp

    Khoanh khac My Tien khoc ngay khi nhan huy chuong hinh anh

    Khoảnh khắc Mỹ Tiên khóc ngay khi nhận huy chương

    7 giờ trước 21:09 13/12/2025

    0

    Ngay say khi nhận huy chương bạc ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên trao đổi nhanh với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, sau đó cô gái bật khóc.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý