Kết cục đáng buồn của những nhóm nhạc sexy ở Hàn Quốc

Hình tượng sexy từng rất thịnh hành ở Kpop và được nhiều nhóm nhạc nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, nó gần như biến mất tại thị trường âm nhạc Hàn hiện tại.

Mới đây, nhóm nhạc (G)I-DLE tung loạt ảnh để quảng bá album mới nhưng lập tức vướng tranh cãi bởi quá gợi cảm. Dưới bộ hình, một khán giả nhận định (G)I-DLE nói riêng và các nhóm nhạc nữ nói chung ở Kpop vẫn xinh đẹp, thành công ngay cả khi mặc đồ kín đáo.

Thực tế, Kpop đang là thời đại của nhóm nhạc nữ và họ thành công bởi hướng đi khác biệt. NewJeans, IVE, aespa hay đặc biệt BlackPink không đi theo phong cách sexy cùng những bộ đồ táo bạo vẫn trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu.

Từ năm 2023, chủ đề này đã được bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Sự biến mất của phong cách sexy

Các nhóm nhạc nữ nổi tiếng với phong cách sexy có thể kể tới Girl's Day, AOA, SISTAR, Secret, miss A, After School, 9Muses, 4Minute và Rainbow… miss A thậm chí đi theo concept này ngay từ bài hát đầu tiên và họ đã thành công rực rỡ. Các cô gái của JYP là nhóm nhạc hiếm hoi nhận giải Daesang (giải lớn nhất tại các lễ trao giải Kpop) ngay khi ra mắt.

Những nhóm nhạc kể trên thuộc Kpop thế hệ thứ hai. Đây được xem như kỷ nguyên vàng của Kpop nói chung và concept sexy nói riêng.

Khái niệm sexy trong Kpop thường được đặc trưng rõ ràng bởi âm nhạc quyến rũ, màu sắc tăm tối, vũ đạo khiêu khích và trang phục gợi cảm, hướng tới sự hấp dẫn giới tính một cách công khai.

Girl's Day đổi đời nhờ concept sexy. Ảnh: Dream T Entertainment.

Girl’s Day ban đầu theo đuổi hình ảnh dễ thương, ngọt ngào. AOA thậm chí xây dựng hình tượng ban nhạc. Cả hai không được chú ý khi mới ra mắt. Thế nhưng, họ đổi đời nhờ những ca khúc sexy. Something của Girl’s Day trở thành hit và được nhiều khán giả, thần tượng khác cover.

Tuy nhiên, khái niệm này gần như đã biến mất trong quá trình Kpop chuyển từ thế hệ thứ hai sang thế hệ thứ ba và hiện tại là thế hệ thứ 4. HyunA vì theo đuổi phong cách này ở quá nhiều sản phẩm và gợi cảm quá mức mà bị dư luận chỉ trích. Những nhóm nhạc như Girl's Day, AOA, Secret, After School, 9Muses... cũng chỉ duy trì sự nổi tiếng ngắn ngủi và đã tan rã.

Trên diễn đàn Pann của Hàn Quốc, một số khán giả cho rằng concept sexy dần biến mất bởi các thần tượng bị quấy rối tình dục.

Đặc biệt, Kpop hiện giờ có quá nhiều thần tượng vị thành niên ra mắt. Việc đó khiến các công ty phải thu hẹp concept, tìm đến hình ảnh phù hợp với độ tuổi của thần tượng cũng như thị hiếu công chúng.

Nhóm nữ thế hệ mới cá tính

Theo The Korea Times, sự phát triển của các nhóm nhạc nữ mới, đặc biệt NewJeans và IVE, đáng chú ý trong vài năm trở lại đây. NewJeans gây chú ý từ ngay album đơn đầu tiên OMG và sản phẩm thứ hai Get Up. Sản phẩm âm nhạc của NewJeans lần lượt phá vỡ các bảng xếp hạng trong và ngoài nước khi phát hành vào tháng 1/2023, tháng 7/2023.

Họ cũng đạt được cột mốc quan trọng khi đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong vòng một năm kể từ khi ra mắt. Nhóm nhạc Kpop đã củng cố vị thế trên toàn cầu bằng cách giành giải Nghệ sĩ Kpop toàn cầu tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2023.

2023 không thể phủ nhận là năm của NewJeans. Các bài hát của nhóm nhạc nữ HYBE tràn ngập đường phố và vô số giải thưởng nhóm nhạc nữ này nhận được đã chứng minh sức mạnh của họ trên thị trường giải trí, tờ Korea JoongAng Daily nhận định.

NewJeans thành công với hình tượng trẻ trung, năng động. Ảnh: HYBE.

Nhóm nhạc nữ của Starship Entertainment cũng là gương mặt hàng đầu ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc hiện tại. IVE thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông khi giành được cả giải tân binh và Daesang tại nhiều giải thưởng Hàn Quốc. Tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng, năm 2023, nhóm thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc Kitsch, Baddie.

Một số cái tên khác như Le Sserafim, aespa, (G)I-DLE, Fifty Fifty… góp phần làm nên thời kỳ hoàng kim của các nhóm nhạc nữ thế hệ thứ 4 tại Kpop.

BlackPink thậm chí vươn lên vị trí nhóm nhạc nữ toàn cầu dù họ theo concept tự tin, mạnh mẽ, cá tính.

Trong những cái tên kể trên, (G)I-DLE là nhóm nhạc hiếm hoi thường có phong cách táo bạo, sexy.

Nhà phê bình âm nhạc Jung Min Jae nói với Korea JoongAng Daily, thành công của các nhóm nữ hiện giờ đến từ việc xây dựng bản sắc và màu sắc âm nhạc riêng biệt để phân biệt họ với nhau đồng thời thu hút lượng khán giả mục tiêu. Do đó, việc đi theo concept gợi cảm đơn thuần đã không còn hiệu quả trong việc chinh phục người hâm mộ.

Jung nói: “Các nhóm nhạc nữ nếu chỉ đi theo concept dễ thương, quyến rũ hay 'girl crush' sẽ không có ích nữa. Ngày càng nhiều nhóm nhạc ra mắt, do đó, việc chỉ hướng tới một khái niệm đơn giản sẽ không đủ tính cạnh tranh”.

Theo Jung Min Jae, NMIXX thiết lập thể loại riêng gọi là mixxpop, trong khi aespa tập trung vào vũ trụ hư cấu ở metaverse. Họ đều là những ví dụ điển hình cho thấy màu sắc độc đáo.

Các bản nhạc của NewJeans có lời bài hát mơ hồ, khiến khán giả không rõ liệu họ đang hát về tình yêu, tình bạn hay thậm chí về người hâm mộ. Sản phẩm ra mắt gần nhất Get Up củng cố hơn nữa con đường độc đáo của NewJeans. Trong đó, ETA kể về câu chuyện giữa những người bạn thân thiết. Ở đó, họ cho nhau lời khuyên để phát triển mối quan hệ lãng mạn với người yêu.

Trở lại trường hợp (G)I-DLE, họ vẫn có chỗ đứng ở Kpop. Nhưng thành công của nhóm không đến từ các bộ đồ hở hang. Korea JoongAng Daily phân tích, bí quyết thành công của 5 cô gái là đi theo chủ đề tình yêu bản thân. Các ca khúc của nhóm hướng đến sự tự tin và chấp nhận con người thật của chính mình.