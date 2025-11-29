Kết cục của nam ca sĩ bị bắt vì khỏa thân trên phố

Sau khi bị bắt vì khỏa thân trên phố, nam ca sĩ Keita Kusama đã chính thức rời nhóm và phải nộp phạt theo quy định.

Theo thông tin ngày 28/11 của India Times, nam ca sĩ Nhật Bản Keita Kusama đã chính thức rời nhóm nhạc Aぇ! sau khi vướng vào scandal khỏa thân nơi công cộng hồi tháng 10. Thông tin được công bố bởi công ty quản lý STARTO Entertainment sau phán quyết của tòa án.

Trước đó, ngày 20/11, Tòa án Tokyo ra quyết định phạt Keita Kusama 100.000 yên vì vi phạm trật tự công cộng. Công ty cũng cho biết anh đang gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Dù không còn là thành viên Aぇ!, Keita Kusama vẫn thuộc quyền quản lý của công ty và có thể tiếp tục sự nghiệp solo trong tương lai.

Công ty cũng mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ nhóm cũng như quá trình phục hồi của Keita Kusama. Nhiều trang tin Nhật và quốc tế gọi đây là “cú sốc lớn của ngành idol”, khi Keita Kusama từng được đánh giá cao ở cả mảng biểu diễn và sân khấu kịch 2.5D.

Vụ việc khép lại khi Keita Kusama nộp phạt và rời Aぇ!.

Rạng sáng 4/10, Keita Kusama bị cảnh sát Tokyo bắt giữ khi bị phát hiện để lộ phần thân dưới bên ngoài một quán bar dành cho cộng đồng LGBTQ+ ở khu vực Shinjuku. Hình ảnh nhanh chóng lan truyền, song nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn anh có thể đã bị “gài bẫy”.

Ngày 5/10, Keita Kusama được thả và cúi đầu xin lỗi trước trụ sở cảnh sát, bày tỏ sự hối hận về sự việc. Ngay sau đó, anh tạm dừng mọi hoạt động và nhóm Aぇ! tiếp tục biểu diễn mà không có anh.

Theo Yahoo, vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng. Năm chương trình truyền hình có sự tham gia của Keita Kusama trên TVer bị tạm dừng phát sóng. Tình trạng tương tự xảy ra với bốn chương trình khác trên Fuji TV. Một trong số đó là chương trình tạp kỹ đầu tiên của cả nhóm Aぇ!.

Một người trong ngành giải trí cho biết vụ bê bối xảy ra đúng lúc Aぇ! đang rất kỳ vọng vào việc tạo dựng tên tuổi trên một kênh truyền hình quốc gia.

“Sau thời gian dài nỗ lực, Aぇ! cuối cùng có được một chương trình truyền hình phát sóng toàn quốc. Việc bị bắt giữ vào thời điểm này là một đòn chí mạng đối với nhóm. Đây chỉ là vấn đề cá nhân của một thành viên, nhưng hình ảnh của cả nhóm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”, chuyên gia nhận định.

Keita Kusama sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc Aぇ! đồng thời tham gia nhiều chương trình giải trí.