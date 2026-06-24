Kendall Jenner và mỹ nam cao 1,96 m hẹn hò

Kendall Jenner và Jacob Elordi được cho là chính thức hẹn hò sau nhiều tháng kín tiếng. Cặp đôi dự kiến tới Australia để mừng sinh nhật nam diễn viên.

Theo Page Six, một nguồn tin thân cận tiết lộ Kendall Jenner và Jacob Elordi đã chính thức xác lập mối quan hệ sau thời gian hẹn hò kín tiếng. “Kendall và Jacob đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ, họ đã chính thức hóa mọi chuyện”, nguồn tin cho biết.

Người này nói thêm rằng siêu mẫu 30 tuổi “chắc chắn nhìn thấy tương lai” với Jacob Elordi. Cả hai được cho là gần như không rời nhau kể từ khi bắt đầu hẹn hò. “Họ đang ở giai đoạn muốn làm mọi thứ cùng nhau và mọi chuyện đã trở nên khá nghiêm túc”, nguồn tin chia sẻ.

Trước sinh nhật lần thứ 29 của Jacob Elordi vào thứ Sáu, cặp đôi được cho là có kế hoạch cùng nhau tới Australia để ăn mừng.

Kendall Jenner và Jacob Elordi được cho là đã chính thức hẹn hò. Ảnh: @KendallJenner, The Desert Sun.

Thông tin này xuất hiện sau khi Page Six từng đưa tin Kendall Jenner và Jacob Elordi chưa vội gọi nhau là bạn trai, bạn gái, dù cả hai không gặp gỡ người khác và mối quan hệ có dấu hiệu phát triển theo hướng nghiêm túc. Tin đồn tình cảm giữa ngôi sao The Kardashians và nam diễn viên Euphoria bắt đầu rộ lên từ tháng 2.

Một nguồn tin trước đó cho biết Kendall ban đầu có phần do dự khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jacob Elordi vì cả hai vốn có tình bạn lâu năm. “Họ đã biết nhau từ lâu và cùng ở trong một nhóm quan hệ xã hội. Dù từng xuất hiện quanh nhau trong nhiều năm, mối quan hệ của họ gần đây chắc chắn đã thay đổi”, nguồn tin nói.

Kendall Jenner và Jacob Elordi đã dành thời gian bên nhau trong vài tháng qua nhưng giữ kín mọi chuyện. Vào tháng 5, cả hai được bắt gặp trong một chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn ở Hawaii. Chuyến đi này được cho là đã khiến mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn.

“Kendall thật sự không nghĩ mình sẽ thích anh ấy nhanh đến vậy, nhưng Hawaii gần như đã thay đổi mọi thứ. Họ trở nên rất thân thiết sau chuyến đi đó, và sự kết nối giữa hai người mạnh mẽ hơn. Mọi chuyện đang nghiêm túc hơn nhiều so với những gì cô ấy từng nghĩ”, một nguồn tin chia sẻ.

Trước Jacob Elordi, Kendall Jenner từng vướng tin hẹn hò với cầu thủ NBA Devin Booker, ca sĩ Bad Bunny và Harry Styles. Trong khi đó, Jacob Elordi từng có mối quan hệ với Olivia Jade và Kaia Gerber.