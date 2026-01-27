Kendall Jenner táo bạo

Kendall Jenner gây xôn xao mạng xã hội khi khoe loạt ảnh gợi cảm táo bạo trên trang cá nhân với gần 300 triệu lượt theo dõi.

Theo Page Six, người mẫu 30 tuổi đăng tải bộ ảnh gợi cảm chụp trong phòng ngủ trên trang cá nhân với 285 triệu người theo dõi. Kendall xuất hiện táo bạo, tự tin trước ống kính.

Những bức ảnh gợi cảm của người đẹp thu hút gần 5 triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và bạn bè của Kendall bày tỏ thích thú trước bộ hình mới. Hailey Bieber hay Gigi Hadid cũng bình luận dưới bài đăng của mỹ nhân sinh năm 1995.

Kendall Jenner khoe loạt ảnh táo bạo. Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, nhiếp ảnh gia Cameron Hammond là người đứng sau loạt ảnh táo bạo này của Kendall Jenner. Hammond đã trở thành nhiếp ảnh gia yêu thích của nữ người mẫu cho các chiến dịch chụp ảnh gợi cảm. Anh từng chụp cô trong những bộ bikini siêu nhỏ cho chiến dịch mùa hè 2024 của FWRD, trong thời gian Jenner đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Ngoài Kendall, Hammond còn bắt tay với nhiều mỹ nhân danh tiếng khác như Hailey Bieber, Candice Swanepoel hay Sara Sampaio...

Cách đây không lâu, Kendall thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo nổi bật như hiện tại. Xuất hiện trong podcast In Your Dreams with Owen Thiele phát sóng hôm 9/1, người đẹp khẳng định chưa từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trên khuôn mặt mặt. Kendall phủ nhận tin đồn sửa mũi và các can thiệp dao kéo khác.

Cô cho biết chỉ từng tiêm “baby botox” ở vùng trán 2 lần, nhưng nhanh chóng nhận ra không thích botox trên mặt. Ngoài ra, cô còn thực hiện liệu trình PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) và microneedling (lăn kim vi điểm).

Kendall Jenner được biết đến là một siêu mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Cô là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, được biết đến rộng rãi nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và sự nghiệp người mẫu thành công. So với các chị em gái trong gia đình, đời sống cá nhân của Kendall ít tai tiếng hơn.