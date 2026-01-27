Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Kendall Jenner táo bạo

  • Thứ ba, 27/1/2026 22:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kendall Jenner gây xôn xao mạng xã hội khi khoe loạt ảnh gợi cảm táo bạo trên trang cá nhân với gần 300 triệu lượt theo dõi.

Theo Page Six, người mẫu 30 tuổi đăng tải bộ ảnh gợi cảm chụp trong phòng ngủ trên trang cá nhân với 285 triệu người theo dõi. Kendall xuất hiện táo bạo, tự tin trước ống kính.

Những bức ảnh gợi cảm của người đẹp thu hút gần 5 triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và bạn bè của Kendall bày tỏ thích thú trước bộ hình mới. Hailey Bieber hay Gigi Hadid cũng bình luận dưới bài đăng của mỹ nhân sinh năm 1995.

Kendall Jenner anh 1Kendall Jenner anh 2

Kendall Jenner khoe loạt ảnh táo bạo. Ảnh: IGNV.

Theo nguồn tin, nhiếp ảnh gia Cameron Hammond là người đứng sau loạt ảnh táo bạo này của Kendall Jenner. Hammond đã trở thành nhiếp ảnh gia yêu thích của nữ người mẫu cho các chiến dịch chụp ảnh gợi cảm. Anh từng chụp cô trong những bộ bikini siêu nhỏ cho chiến dịch mùa hè 2024 của FWRD, trong thời gian Jenner đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Ngoài Kendall, Hammond còn bắt tay với nhiều mỹ nhân danh tiếng khác như Hailey Bieber, Candice Swanepoel hay Sara Sampaio...

Cách đây không lâu, Kendall thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo nổi bật như hiện tại. Xuất hiện trong podcast In Your Dreams with Owen Thiele phát sóng hôm 9/1, người đẹp khẳng định chưa từng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trên khuôn mặt mặt. Kendall phủ nhận tin đồn sửa mũi và các can thiệp dao kéo khác.

Cô cho biết chỉ từng tiêm “baby botox” ở vùng trán 2 lần, nhưng nhanh chóng nhận ra không thích botox trên mặt. Ngoài ra, cô còn thực hiện liệu trình PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) và microneedling (lăn kim vi điểm).

Kendall Jenner được biết đến là một siêu mẫu, ngôi sao truyền hình thực tế. Cô là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, được biết đến rộng rãi nhờ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians và sự nghiệp người mẫu thành công. So với các chị em gái trong gia đình, đời sống cá nhân của Kendall ít tai tiếng hơn.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Cảnh sex thổi bùng mâu thuẫn ở Hollywood

Việc diễn viên 17 tuổi phải đóng cảnh khỏa thân trong "Good Time" thổi bùng lên tranh cãi suốt một khoảng thời gian. Vụ việc cũng khiến hai anh em đạo diễn Safdie cạch mặt.

4 giờ trước

Lý do phim 'Running Man Vietnam' gây sốt phòng vé

Tập cuối "Running Man Vietnam" mùa 3 dẫn đầu phòng vé ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Tác phẩm hiện dắt túi gần 20 tỷ đồng.

29:1743 hôm qua

Xôn xao danh sách 'Tỷ tỷ đạp gió' 2026

Dân mạng Trung Quốc đang lan truyền danh sách nghệ sĩ được cho là sẽ tham gia "Tỷ tỷ đạp gió" mùa 7. Song, phía BTC chưa chính thức xác nhận thông tin này.

07:08 3/11/2025

Tử Khiêu

Kendall Jenner khỏa thân bikini

Đọc tiếp

Anh trai vuot ngan chong gai tro lai hinh anh

Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại

2 giờ trước 21:33 27/1/2026

0

Nhà sản xuất thông báo Anh trai vượt ngàn chông gai trở lại trong năm nay. Thông tin về các nghệ sĩ tham gia sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

Chong Tu Hy Vien 'tu choi quyen thua ke' hinh anh

Chồng Từ Hy Viên 'từ chối quyền thừa kế'

3 giờ trước 19:53 27/1/2026

0

DJ Koo được cho là đã từ chối quyền thừa kế 1/3 khối tài sản của vợ. Bên cạnh đó, gia đình Từ Hy Viên cũng đạt được thỏa thuận hòa giải với Uông Tiểu Phi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý