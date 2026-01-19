Kèm con làm bài tập về nhà, bố tức giận đập bàn gãy tay

Áp lực kèm con học bài khiến người đàn ông mất kiểm soát, đập tay xuống bàn và bị gãy tay. Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội.

Một người cha ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vừa phải nhập viện điều trị gãy xương tay sau khi mất kiểm soát cảm xúc trong lúc kèm con học bài tại nhà. Sự việc xảy ra trong một buổi tối làm bài tập về nhà quen thuộc, khi đứa trẻ ngồi trước bàn học suốt khoảng 30 phút nhưng chỉ viết được vỏn vẹn 18 chữ. Tiến độ chậm chạp của con khiến người cha liên tục căng thẳng và bực bội.

Theo Sina, trong lúc nóng giận, người đàn ông đã đập mạnh tay xuống mặt bàn và bị gãy tay, buộc phải nhập viện để điều trị. Chia sẻ sau sự việc, ông cho biết bản thân không nỡ đánh con, nhưng khi cảm xúc dâng cao đã không còn kiểm soát được hành vi. “Lúc đó giống như bị cơn giận cuốn đi, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn xả ra cho bớt bức bối”, người cha nói.

Không kiềm chế được cơn giận, người đàn ông đập tay xuống bàn dẫn đến gãy tay. Ảnh: Sina.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nó phản ánh phần nào áp lực mà nhiều phụ huynh đang phải đối mặt trong quá trình kèm con học tập. Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt.

Theo HK01, trước đó, tại nhiều địa phương khác ở Trung Quốc như Hàng Châu, Từ Châu hay Ninh Ba, từng ghi nhận những vụ việc tương tự. Có phụ huynh đấm tường đến mức gãy xương, có người tức giận đến mức phải thở oxy cấp cứu, thậm chí có người cha bị ngã gãy xương cụt, phải nhập viện và không muốn trở về nhà tiếp tục kèm con học.

Trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều người gọi việc kèm con làm bài tập về nhà là một “công việc nguy hiểm”, ví đây như những “lần vượt ải cảm xúc” mà phụ huynh hiện đại buộc phải trải qua. Một số bình luận hài hước nhưng cũng đầy chua chát: “Một đứa trẻ đã khiến bố mẹ gãy tay, vậy nếu là 50 đứa trẻ thì giáo viên chắc khó mà chịu nổi”.

Bên cạnh những tiếng cười pha lẫn mệt mỏi, không ít cư dân mạng cũng chia sẻ các cách ứng phó được cho là hiệu quả hơn. Một số người khuyên phụ huynh nên rời khỏi phòng học khi cơn giận bùng lên, dành vài phút hít thở sâu để xả căng thẳng thay vì đập bàn hay đấm tường.

Nhiều ý kiến khác cho rằng việc chia nhỏ bài tập thành các nhiệm vụ ngắn, đặt mốc thời gian cụ thể và có phần thưởng nhỏ sau mỗi chặng sẽ giúp trẻ dễ tập trung hơn, đồng thời giảm áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái.