Kế hoạch tỷ USD của 'vua YouTube'

MrBeast, YouTuber có hơn 430 triệu lượt theo dõi, đang tìm cách biến sức hút trực tuyến thành đế chế giải trí toàn cầu trị giá hàng tỷ USD.

Ở tuổi 27, Jimmy Donaldson hay còn được biết đến với cái tên MrBeast đã trở thành YouTuber lớn nhất thế giới, với hơn 430 triệu lượt đăng ký. Từ những video thử thách kỳ quái, anh đang tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra ngoài màn hình, xây dựng một tập đoàn giải trí đa ngành trị giá hàng tỷ USD.

Những video của MrBeast tiêu tốn cả triệu USD để sản xuất nhưng đổi lại thu hút hàng trăm triệu lượt xem, biến anh thành biểu tượng của nội dung lan truyền trên Internet. Song song, anh phát triển thương hiệu socola Feastables, thử nghiệm với chuỗi đồ ăn nhanh và thậm chí hợp tác viết tiểu thuyết.

Giờ đây, với sự xuất hiện của một CEO dày dạn kinh nghiệm, MrBeast muốn đưa Beast Industries đi xa hơn. Đây không chỉ là một cỗ máy sản xuất video, "ông vua YouTube" muốn xây dựng thành doanh nghiệp giải trí có sức ảnh hưởng toàn cầu, đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi như Disney.

Cỗ máy tạo video lan truyền

Đầu tháng 8, tại trụ sở Beast Industries ở Greenville, nhóm sản xuất của MrBeast miệt mài tìm cách châm lửa bằng nước. Đây là một phần trong video thử thách trị giá 500.000 USD . Ý tưởng khởi nguồn từ một tiêu đề và hình thu nhỏ trên YouTube, thứ mà Beast tuyển dụng cả đội ngũ riêng để thiết kế. Sau đó, nhóm sáng tạo tinh chỉnh kịch bản, lựa chọn số lượng thí sinh, phần thưởng rồi giao cho nhóm sản xuất triển khai.

Maddie Montana, nhà sản xuất chính của video này cho biết chi phí dự kiến khoảng 2,6 triệu USD . Người chơi sẽ trải qua 7 chặng thử thách, trong đó có màn bị phóng lên không trung ở độ cao hơn 24 m. “Miễn là mọi thứ diễn ra đúng giờ, chúng tôi đều ổn”, Maddie nói.

Các video trên kênh MrBeast thu hút cả trăm triệu lượt xem. Ảnh: Amazon Prime Video.

Đây là công thức quen thuộc với những video được dàn dựng công phu, chi phí khổng lồ nhưng đổi lại hiệu quả lan truyền rất lớn. Trung bình, mỗi video đăng trên kênh chính của MrBeast đạt 250 triệu lượt xem trong vòng một năm.

“Không có công ty nào trên thế giới có thể liên tục tạo video vượt 100 triệu lượt xem như chúng tôi”, Donaldson khẳng định.

Phong cách của MrBeast gợi nhớ các chương trình truyền hình thực tế như Fear Factor hay Survivor. Tuy nhiên, chúng được nén lại để phù hợp với thời lượng chú ý ngắn ngủi trên mạng. Anh thường hét to tiêu đề ngay đầu video, đưa ra giải thưởng tiền mặt khổng lồ rồi giữ khán giả bằng cú ngoặt bất ngờ.

Sự bùng nổ lượt xem giúp Donaldson trở thành YouTuber số một thế giới với hơn 430 triệu người đăng ký, vượt qua dân số của phần lớn quốc gia trên thế giới. Các kênh phụ trên TikTok, Instagram hay X cũng giúp anh tiếp cận hơn một tỷ khán giả trong 90 ngày qua.

Từ cậu bé YouTube đến tập đoàn tỷ USD

Donaldson bắt đầu với nickname MrBeast6000 khi còn là thiếu niên ở Greenville. Video đầu tiên gây sốt là cảnh anh đếm từ 1-100.000 trong gần 24 giờ. Công thức được anh áp dụng là “ít nhưng chất”, đầu tư lớn cho một video thay vì sản xuất hàng loạt.

Nhiều video của YouTuber này gắn liền với hành động thiện nguyện, từ tặng hàng nghìn USD cho tài xế giao hàng, streamer Twitch đến trao 3 triệu đồng xu cho người đăng ký thứ 3 triệu. Những nội dung này phản ánh ảnh hưởng từ mẹ anh, một cựu trung tá quân đội Mỹ, người muốn con trai trở thành hình mẫu tích cực.

Feastables tạo được sức hút lớn nhờ danh tiếng của MrBeast. Ảnh: Alamy.

Đến năm 2018, Donaldson đã tạo ra các thử thách phi lý nhưng gây tò mò, như mua xe hơi bằng hàng triệu đồng xu. Bản tái hiện tựa phim Squid Game vào năm 2021 cũng trở thành video được xem nhiều nhất của anh với hơn 876 triệu lượt xem.

Song song, Donaldson lấn sân kinh doanh. Anh hợp tác mở chuỗi MrBeast Burger, sáng lập Feastables, thương hiệu sôcôla và đồ ăn nhẹ, cùng các dự án công nghệ như Viewstats. Năm 2023, doanh thu của Beast Industries đạt khoảng 450 triệu USD , chia đều giữa video và Feastables. Riêng Feastables được dự đoán tăng gấp đôi quy mô trong vài năm tới.

Beast Industries hiện có 450 nhân viên, trong đó có hơn 300 người làm video. Công ty được định giá 5,2 tỷ USD trong vòng gọi vốn do Alpha Wave Global dẫn đầu. Donaldson cũng muốn đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán trong những năm tới.

Bài toán chi phí và tham vọng lâu dài

Thành công của kênh MrBeast không che lấp khó khăn của Donaldson khi mới dấn thân vào con đường kinh doanh. Năm 2024, Beast Industries thua lỗ hơn 60 triệu USD , chủ yếu vì chi phí sản xuất video quá lớn. Mỗi video trên kênh tiêu tốn 3- 4 triệu USD , trong khi nhiều dự án trị giá 10- 15 triệu USD lại chưa từng được phát hành.

Để chuyên nghiệp hóa, Donaldson đã mời Jeff Housenbold, cựu Giám đốc eBay và Shutterstock giữ chức CEO. Ông đặt mục tiêu cắt giảm 100 triệu USD chi phí, biến MrBeast từ startup “đốt tiền” thành doanh nghiệp bền vững. Housenbold ví Donaldson như “Chuột Mickey” và đặt tham vọng biến doanh nghiệp thành “Disney mới” với vũ trụ nhân vật, phim hoạt hình, truyện tranh, thậm chí công viên giải trí.

Jeff Housenbold (bên trái) được kỳ vọng giúp Beast Industries cắt giảm chi phí. Ảnh: Bloomberg.

Bước đầu, Beast Industries cho thấy vài điểm sáng tích cực như thu gọn kênh phụ, tái sử dụng bối cảnh quay, tìm kiếm hợp đồng tài trợ và cắt giảm chi phí cho các video. Các thương vụ đàm phán như hợp tác Lamborghini trị giá 25 triệu USD hứa hẹn giúp công ty cân bằng tài chính.

Tuy nhiên, tranh cãi về chất lượng dịch vụ của Beast Industries cũng không ít. MrBeast Burger vướng kiện tụng vì chất lượng đồ ăn. Feastables bị cáo buộc nhập nguyên liệu từ nhà cung cấp dùng lao động trẻ em, điều mà Donaldson đã phủ nhận. Chương trình Beast Games trên Amazon Prime Video với giá trị hơn 100 triệu USD cũng vấp phải cáo buộc điều kiện làm việc tồi tệ và vẫn trong vòng kiện tụng.

Dẫu vậy, Donaldson và CEO mới tin rằng sự kết hợp giữa sức hút khán giả cùng khả năng quản trị bài bản sẽ tạo ra bước ngoặt. Housenbold dự đoán công ty gần như hòa vốn năm nay và có thể có lãi vào năm 2026.

“Beast Industries không thành công vì tôi là doanh nhân thiên tài. Chúng tôi thành công vì tôi biết cách tạo ra nội dung YouTube tốt hơn bất kỳ ai khác”, Donaldson nói.