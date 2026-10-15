Kế hoạch để TP.HCM tăng trưởng hai con số năm 2026

Sở Tài chính TP.HCM tham mưu loạt giải pháp về giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, và hút vốn FDI chất lượng cao để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo báo cáo tại Hội nghị tăng trưởng 2 con số, gắn với sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026, TP.HCM cần tăng trưởng 13,23% trong quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin TP.HCM.

Thúc giải ngân đầu tư công, hút vốn FDI chất lượng cao

Với mục tiêu phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.105 tỷ đồng trong quý IV.

Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; rút ngắn thủ tục đầu tư.

Trong khi đó, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc, thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân theo quy định.

Về giải pháp thu hút vốn đầu tư toàn xã hội và nâng cao chất lượng FDI, Sở Tài chính sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh; đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu trong việc mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

TP.HCM tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, năng lực quản trị và tham gia chuỗi cung ứng; nâng cao hiệu quả quản lý và đánh giá đóng góp của vốn đầu tư nước ngoài thông qua các chỉ tiêu về chất lượng.

TP.HCM hình thành đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư về nhân lực; tạo thuận lợi về thủ tục cho chuyên gia nước ngoài trong phạm vi thẩm quyền; tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục quốc tế, y tế chất lượng cao, nhà ở cho chuyên gia và người lao động, giao thông kết nối cùng môi trường sống, làm việc cho nhân lực chất lượng cao.

TP.HCM tập trung các dự án PPP, xã hội hóa trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị, giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ; hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược đẩy nhanh tiến độ các dự án đã chấp thuận chủ trương.

Dồn lực thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng

Về giải pháp thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng , Sở Tài chính TP.HCM chủ trì theo dõi, điều hành công tác thu quý IV gắn với phối hợp Thuế TP.HCM, Hải quan Khu vực II, Hải quan Khu vực XV và các đơn vị liên quan, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu.

Theo đó, TP.HCM tổ chức bán đấu giá và thu nộp vào ngân sách năm 2026 với số tiền tối thiểu 181.358 tỷ đồng . Bên cạnh đó, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, nhất là nợ thuế đất (khoảng 27.500 tỷ đồng ); tiếp tục rà soát, đôn đốc xử lý nợ thuế còn lại, thu nộp kịp thời các khoản thu được gia hạn trước ngày 31/12.

Bên cạnh thu thuế, Sở Tài chính sẽ rà soát các công trình, dự án mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) để thực hiện ghi thu vào ngân sách năm 2026.

Dự kiến trong tháng 10, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 khoảng 20.000 tỷ đồng để làm cơ sở thực hiện ghi thu, ghi chi từ số tiền mà chủ đầu tư tự nguyện ứng trước nhằm thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; từ các dự án BT như cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc...

Mặt khác, Sở Tài chính cũng cho biết sẽ tạo thuận lợi thương mại và chống thất thu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để giảm tối đa thời gian và chi phí logistics.

Đơn vị này sẽ rà soát, đôn đốc nộp ngân sách đối với các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn phải hoàn trả (khoảng 10.000 tỷ đồng )...

Tổng thu ngân sách TP.HCM trong 9 tháng đầu năm đạt cao so với dự toán (khoảng 84,2%) nhưng so với mục tiêu 1 triệu tỷ đồng theo Chỉ thị số 50/CT-UBND còn thấp (mới đạt khoảng 67%). Ảnh: Quỳnh Danh.

Về phía Thuế TP.HCM, đại diện đơn vị này cho biết trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách do Thuế TP.HCM quản lý đạt 538.079 tỷ đồng , bằng 85,8% dự toán Chính phủ giao và tăng gần 20% so với cùng kỳ . Riêng khu vực sản xuất kinh doanh đạt 95% dự toán và tăng 33,3% .

Để hoàn thành phần 800.000 tỷ đồng ngành thuế đảm nhận trong mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ của thành phố, trong quý IV, ngành thuế phải thu khoảng 262.000 tỷ đồng , gồm khoảng 144.000 tỷ đồng khoản thu ngoài đất và 117.500 tỷ đồng từ đất đai .

Thuế quyết tâm hoàn thành vượt dự toán Chính phủ giao và tập trung thu ngoài đất bình quân khoảng 48.000 tỷ đồng mỗi tháng trong quý IV, thông qua 4 giải pháp trọng tâm .

Cụ thể, Thuế TP.HCM giao chỉ tiêu thu từng tuần đến từng phòng, từng cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; lập danh sách các khoản được gia hạn đến hạn, giao đơn vị quản lý đôn đốc nộp kịp thời, đồng thời thu hồi nợ có khả năng thu và cưỡng chế theo quy định .

Bên cạnh đó, Thuế TP.HCM thực hiện chống thất thu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, nhất là hóa đơn điện tử và thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về chính sách, thủ tục thuế, không làm khó người dân, doanh nghiệp, để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững .

Đồng thời, cơ quan thuế xác định và thông báo nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn đối với hồ sơ đất đai đủ điều kiện, không để chậm trễ do trách nhiệm của cơ quan thuế.