TP.HCM báo 'tin vui' với các doanh nghiệp

Lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thêm cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân và thu hút vốn FDI.

Tại lễ trao giải "Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026" do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức tối 13/10, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cho biết thành phố đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ những cơ chế, chính sách vượt trội được Trung ương trao.

Thành phố Tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm

Cụ thể, kinh tế TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi GRDP quý III/2026 tăng 9,86%, mức tăng theo quý cao nhất 10 năm gần đây. Tính chung 9 tháng, kinh tế thành phố tăng 9,06%, tạo tiền đề hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là lực lượng quan trọng giúp thành phố nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

Ông Hà đánh giá cao đóng góp của 50 doanh nghiệp, tổ chức được vinh danh năm nay. Đây là những đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh nổi bật, nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển thương hiệu. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 490.000 tỷ đồng , đồng thời tạo việc làm cho hơn 165.000 lao động.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Quang Định.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng bằng chính nỗ lực, năng động, sáng tạo và những giá trị cốt lõi đã hình thành trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những giá trị thương hiệu của mình, qua đó giúp thành phố nâng tầm thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, lãnh đạo TP.HCM đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, doanh nghiệp cần chủ động đóng góp ý kiến, hiến kế cho các định hướng và chính sách phát triển thành phố, từ xây dựng đến triển khai thực hiện. Qua đó các chính sách vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, doanh nghiệp cần tiên phong trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xây dựng thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

"Thành phố kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và đưa TP.HCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á", ông Hà nhấn mạnh.

Về phía chính quyền, lãnh đạo TP.HCM cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thêm cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Hà cũng đề nghị Sở Công Thương phối hợp các sở, ngành sớm tham mưu kế hoạch triển khai những cơ chế, chính sách mới, góp phần tháo gỡ khó khăn và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Vị thế của doanh nghiệp xuất khẩu rau quả

Là một trong 50 doanh nghiệp, tổ chức được vinh danh Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group, chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng người tiêu dùng, ban tổ chức và hội đồng xét chọn ngày càng có cái nhìn tích cực hơn về ngành rau quả, đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp trong ngành.

Ngành rau quả Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, với kim ngạch xuất khẩu tăng từ hơn 3 tỷ USD năm 2022 lên gần 8,6 tỷ USD năm 2025 và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD năm 2026.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group cho biết doanh nghiệp đã nỗ lực nâng tầm thương hiệu trái cây Việt trên thị trường quốc tế. Ảnh: Vina T&T Group.

Song song với sự phát triển của toàn ngành, các doanh nghiệp xuất khẩu như Vina T&T cũng nỗ lực nâng tầm hình ảnh và thương hiệu trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo nhằm từng bước khẳng định vị thế trên thế giới.

Từ những "viên gạch" đầu tiên cho đến khi trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong ngành rau quả, ông Tùng bày tỏ quá trình phát triển cũng đi kèm nhiều thách thức.

Để giữ vững vị thế trên thị trường, ông Tùng nhấn mạnh yếu tố tiên quyết nằm ở chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ khâu gieo trồng, chăm sóc tại vùng nguyên liệu đến thu hoạch và bảo quản. Quy trình sản xuất phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đáp ứng các hàng rào kỹ thuật của những thị trường nhập khẩu khó tính.

Ngành rau quả đặc biệt dễ bị tổn thương trước những biến động địa chính trị, bởi đây là ngành hàng tươi sống và gần như không có nhiều thời gian để sửa sai Tổng giám đốc Vina T&T Group Nguyễn Đình Tùng

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần lưu ý công nghệ bảo quản phải đủ tốt để trái cây giữ được chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển và khi đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định hoặc không bảo đảm an toàn thực phẩm có thể khiến sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

"Nếu chỉ hài lòng với những gì đang có mà không tiếp tục cải tiến, doanh nghiệp có nguy cơ mất thị trường khi sản phẩm không còn đáp ứng yêu cầu", lãnh đạo Vina T&T phân tích.

Nhìn lại chặng đường trong hơn một thập kỷ qua, ông Tùng cho rằng sự thay đổi trong vị thế của trái cây Việt Nam trên thị trường quốc tế được thể hiện rõ qua kết quả xuất khẩu. Từ mức hơn 2 tỷ USD cách đây một thập kỷ, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã bứt phá rõ rệt qua từng năm.

Theo ông, trái cây Việt Nam hiện đã tiếp cận được nhiều thị trường trên thế giới, bao gồm những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Australia, Canada và Nhật Bản. Tại Trung Quốc, nơi các yêu cầu nhập khẩu ngày càng khắt khe, trái cây Việt Nam vẫn được tiêu thụ với sản lượng rất lớn.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông Tùng lưu ý thách thức mà doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt liên quan đến duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời bảo đảm hoạt động xuất khẩu ổn định, bền vững hơn.