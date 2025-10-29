Katy Perry nhận chỉ trích

Katy Perry bị chỉ trích sau khi đoạn video cô ném bánh sinh nhật xuống sàn lan truyền trên mạng. Hành động này khiến nhiều người cho rằng Perry thiếu tôn trọng và lãng phí.

Nữ ca sĩ Katy Perry đang vấp tranh cãi khi đoạn video ghi lại cảnh cô ném chiếc bánh sinh nhật xuống sàn được lan truyền rộng rãi.

Theo Page Six, sự việc xảy ra ở hậu trường một đêm diễn thuộc tour Lifetimes của Katy Perry. Trong video, nữ ca sĩ vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn, được các thành viên ê-kíp vây quanh để chúc mừng sinh nhật và cùng cô thổi nến trên một chiếc bánh lớn.

Tuy nhiên, sau khi thổi nến, Perry bất ngờ nhấc cả chiếc bánh lên và ném về phía một người đàn ông mặc vest, đeo tai nghe. Cú ném trượt khiến chiếc bánh rơi xuống đất, vỡ nát. Nữ ca sĩ bật cười, trong khi một vài vũ công cúi xuống ăn thử phần bánh rơi vãi trên sàn.

Hình ảnh gây tranh cãi của Katy Perry. Ảnh: X.

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi khi một khán giả đăng video cùng lời chia sẻ rằng mẹ mình chính là người đã làm chiếc bánh này. “Mẹ tôi rất háo hức khi có cơ hội làm bánh cho Katy Perry và đã dành rất nhiều thời gian cho nó. Tôi thực sự không hiểu và thất vọng vì hành động của cô ấy”, người này viết.

Bài đăng đã thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng hành động của Perry là thiếu tôn trọng và lãng phí. Một tài khoản bình luận: “Thật khó hiểu khi có thể ném bỏ cả chiếc bánh mà mọi người đều mong được thưởng thức, rồi để người khác dọn dẹp”. Người khác viết: “Phần tệ nhất là chắc chắn có ai đó phải dọn cái đống đó”.

Gần đây, cũng vào dịp sinh nhật, Katy Perry gây chú ý khi xuất hiện công khai bên cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Paris (Pháp). Được biết, đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Khi rời địa điểm biểu diễn, Perry nhận được hoa và lời chúc mừng từ người hâm mộ, cả hai sau đó lên xe riêng rời đi.

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Perry và Trudeau đã xuất hiện từ tháng 7, khi cả hai cùng ăn tối tại Montreal và bị bắt gặp dạo chơi trong công viên Mount Royal. Đầu tháng 10, Daily Mail tiếp tục đăng tải hình ảnh cặp đôi thân mật trên du thuyền ở California.

Katy Perry chia tay nam diễn viên Orlando Bloom hồi tháng 6 sau gần 10 năm gắn bó. Cả hai có chung một con gái 5 tuổi, Daisy Dove.