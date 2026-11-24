Sau những năm tháng chạm đáy thất vọng, Loris Karius đang viết lại sự nghiệp khi gây ấn tượng mạnh dưới màu áo Schalke 04.

Karius đang trở lại mạnh mẽ.

Schalke 04 trải qua mùa giải đầy khó khăn với vị trí thứ 3 từ dưới lên tại Bundesliga. Tuy nhiên, Karius lại trở thành điểm sáng hiếm hoi. Thủ thành người Đức có 49 pha cứu thua, nhiều nhất giải, đồng thời giữ sạch lưới 4 trận.

Đáng chú ý, anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận tới 6 lần sau 10 vòng. Thành tích này thậm chí còn nhiều hơn tổng số bàn thắng mà các đồng đội Schalke ghi được trong cùng giai đoạn (5 bàn).

Sự hồi sinh của Karius càng đáng chú ý nếu nhìn lại ký ức buồn tại chung kết Champions League 2018. Trong trận Liverpool thua Real Madrid, thủ môn này mắc hai sai lầm nghiêm trọng, góp phần khiến đội bóng Anh thất bại. Anh để Karim Benzema ghi bàn sau tình huống ném bóng bất cẩn, trước khi xử lý lỗi ở cú sút của Gareth Bale.

Những sai lầm ấy ám ảnh Karius trong thời gian dài. Thủ môn người Đức rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần và thậm chí nghĩ đến việc giải nghệ. Sau những chuyến phiêu lưu tại Besiktas và Newcastle, anh quyết định trở về quê nhà để tìm cơ hội làm lại sự nghiệp.

Schalke dang tay đón Karius và giúp anh từng bước lấy lại phong độ. Mùa trước, thủ thành 32 tuổi gây ấn tượng trước khi tiếp tục bùng nổ ở mùa giải hiện tại. Phong độ hồi sinh cũng mở ra hy vọng trở lại đội tuyển Đức dưới thời Jurgen Klopp.

Ngoài ra, Bayern Munich cũng theo dõi sát tình hình của Karius trong bối cảnh Manuel Neuer được cho là cân nhắc giải nghệ. Tờ Bild tiết lộ thủ thành Schalke nằm trong danh sách những phương án mà đội bóng xứ Bavaria quan tâm.

Từ nỗi ám ảnh ở Kyiv năm 2018 đến vị thế thủ môn nổi bật tại Bundesliga, Karius đang chứng minh sự nghiệp của anh vẫn chưa khép lại.