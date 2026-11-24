Rạng sáng 24/11, Brentford đã có màn trình diễn áp đảo khi đánh bại Everton với tỷ số 4-0 ở vòng 11 Premier League.

Brentford dễ dàng đè bẹp Everton trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Trận thắng đưa Brentford lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời làm hỏng ngày kỷ niệm trận thứ 593 cầm quân tại Everton của huấn luyện viên David Moyes (nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ).

Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận và định đoạt cục diện ngay trong hiệp một nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ trái Keane Lewis-Potter. Chỉ trong vòng 3 phút (23 và 25), anh lập một cú đúp giúp Brentford dẫn trước 2-0.

Dù cả hai pha lập công đều có phần may mắn khi bóng chạm cầu thủ đối phương đổi hướng, đánh bại thủ môn Jordan Pickford, đây vẫn là thành quả xứng đáng cho sức ép nghẹt thở mà đoàn quân của huấn luyện viên Keith Andrews tạo ra.

Mọi hy vọng lội ngược dòng của Everton gần như tan biến ở phút 40. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của đội trưởng James Tarkowski vì pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với Yehor Yarmolyuk.

Brentford dễ dàng đè bẹp Everton. Ảnh: Reuters.

Chơi hơn người trong hiệp hai, Brentford tiếp tục dồn ép đội khách. Phút 67, khi đội trưởng Vitaly Janelt nhận bóng từ Jaidon Anthony rồi tung cú nã đại bác từ cự ly gần 30 m, găm bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 90, cầu thủ vào sân thay người Fabio Carvalho đệm bóng cận thành từ quả phạt góc của Mathias Jensen, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0.

Kết quả này đánh dấu thất bại nặng nề nhất của Moyes trong nhiệm kỳ thứ hai tại Everton, phản ánh đúng sự chênh lệch qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (2,77 so với 023 xG). Thắng lợi tưng bừng này giúp Brentford tự tin hướng tới chuyến làm khách trên sân của Manchester United vào ngày 28/11.

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