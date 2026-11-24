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Brentford dễ dàng đè bẹp Everton trên sân nhà. Ảnh: Reuters.
Trận thắng đưa Brentford lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời làm hỏng ngày kỷ niệm trận thứ 593 cầm quân tại Everton của huấn luyện viên David Moyes (nhiều nhất lịch sử câu lạc bộ).
Đội chủ nhà sớm kiểm soát thế trận và định đoạt cục diện ngay trong hiệp một nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ trái Keane Lewis-Potter. Chỉ trong vòng 3 phút (23 và 25), anh lập một cú đúp giúp Brentford dẫn trước 2-0.
Dù cả hai pha lập công đều có phần may mắn khi bóng chạm cầu thủ đối phương đổi hướng, đánh bại thủ môn Jordan Pickford, đây vẫn là thành quả xứng đáng cho sức ép nghẹt thở mà đoàn quân của huấn luyện viên Keith Andrews tạo ra.
Brentford dễ dàng đè bẹp Everton. Ảnh: Reuters.
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