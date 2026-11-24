Tối 24/11, Công an Hà Nội (CAHN) tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1 tại AFC Champions League Elite.

Trước cuộc tiếp đón Vissel Kobe ở lượt trận thứ năm, CAHN chưa từng đánh bại một CLB Nhật Bản tại vòng phân hạng mùa này. Đội bóng của HLV "Mano" Polking lần lượt thất bại trước Gamba Osaka (1-4), Kashima Antlers (0-1) và hòa Kyoto Sanga (0-0). Vì vậy, việc vượt qua Vissel Kobe mang ý nghĩa đặc biệt, nhất là khi đối thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận.

Đây là chiến thắng đầu tiên của một CLB Việt Nam trước đại diện J1 League trong kỷ nguyên AFC Champions League Elite và là lần thứ 3 trong lịch sử bóng đá Việt Nam đánh bại được các đội bóng hàng đầu Nhật Bản ở sân chơi số một châu Á. Theo thể thức cũ, Becamex Bình Dương từng thắng Kashiwa Reysol 1-0 năm 2015 và CLB Hà Nội thắng Urawa Red Diamonds 2-1 năm 2023.

CLB CAHN có ngày thi đấu thăng hoa. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Đáng chú ý, CAHN phải đối mặt với hàng loạt bất lợi về nhân sự. Đội chủ nhà chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và những hạn chế trong việc bổ sung lực lượng. Tiền đạo Alan còn bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 11, trước khi thủ môn Nguyễn Filip phải rời sân vì chấn thương ở phút 26.

Tuy nhiên, những khó khăn đó không khiến CAHN đánh mất thế trận. Đại diện Việt Nam thi đấu chủ động, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương trên sân nhà Hàng Đẫy.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Stefan Mauk khai thông thế bế tắc ở phút 45. Ngay đầu hiệp hai, Brayan Perea nhân đôi cách biệt ở phút 49 trước khi hoàn tất cú đúp vào phút 57. Vissel Kobe chỉ có thể tìm được bàn danh dự, qua đó chấp nhận thất bại 1-3 tại Hàng Đẫy.

Dù Vissel Kobe không sử dụng đội hình xuất phát mạnh nhất, kết quả này vẫn là lời khẳng định đáng chú ý về năng lực cạnh tranh của CAHN. Đội bóng Nhật Bản trước đó sở hữu 12 điểm tuyệt đối và được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu tại khu vực phía Đông.

3 điểm quý giá cũng giúp CAHN cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trước lượt đấu này, thầy trò HLV Mano Polking chỉ có 4 điểm, đứng thứ 11 và kém nhóm tám đội dẫn đầu 3 điểm. Chiến thắng trước Vissel Kobe giúp đại diện Việt Nam vươn lên vị trí thứ 10, đồng thời thu hẹp khoảng cách với nhóm đi tiếp.

Sau chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port và trận hòa Kyoto Sanga, CAHN tiếp tục chứng minh họ đủ sức tạo bất ngờ trước những đối thủ hàng đầu châu lục. Màn quật ngã Vissel Kobe không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là dấu mốc quan trọng đối với bóng đá Việt Nam tại sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á.

CAHN còn 3 trận ở giải đấu lần lượt gặp Kashiwa Reysol (1/12), Bắc Kinh Quốc An (15/1) và Johor DT (16/2).

Thứ hạng của CLB CAHN.