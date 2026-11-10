Bayern gây sốc với Karius

Bayern Munich bất ngờ đưa Loris Karius vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng trong kế hoạch cải tổ vị trí thủ môn.

Karius lọt tầm ngắm Bayern.

Theo Sky Sports, Karius là một trong những phương án được ban lãnh đạo Bayern cân nhắc. Đội chủ sân Allianz Arena thống nhất lựa chọn Jonas Urbig làm thủ môn số một sau khi Manuel Neuer khép lại sự nghiệp. Tuy nhiên, họ vẫn cần một phương án dự phòng đủ kinh nghiệm, có khả năng cạnh tranh và sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với thủ thành trẻ người Đức.

Neuer được dự đoán sẽ giải nghệ sau mùa giải hiện tại, khép lại hành trình 16 năm gắn bó với Bayern. Thủ môn 40 tuổi có 607 lần ra sân cho đội bóng xứ Bavaria và giành hàng loạt danh hiệu lớn, trong đó có Champions League và Bundesliga. Tuy nhiên, những vấn đề thể lực tiếp tục ảnh hưởng đến chặng cuối sự nghiệp của anh.

Gần nhất, Neuer gặp thêm chấn thương trong trận đấu với Mainz cuối tuần trước và phải nghỉ thi đấu hết năm 2026. Theo kế hoạch, thủ thành kỳ cựu này có thể trở lại vào tháng 1/2027.

Trong danh sách Bayern đang xem xét, Oliver Baumann vẫn là lựa chọn được ưu tiên. Thủ môn người Đức gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định trong những mùa gần đây. Dù vậy, Karius được đánh giá là phương án đáng cân nhắc.

Anh từng có thời gian khoác áo Liverpool và trở thành tâm điểm chú ý sau những sai lầm trong trận chung kết Champions League 2018. Kể từ đó, sự nghiệp của thủ thành này trải qua nhiều biến động.

Trong những tháng tới, Bayern sẽ tiếp tục đánh giá các phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cuộc cải tổ khung gỗ tại Allianz Arena vì thế hứa hẹn có nhiều diễn biến đáng chú ý, khi Neuer chuẩn bị khép lại một chương quan trọng trong lịch sử đội bóng.