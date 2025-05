Kanye West giận dữ vì không được gặp con

Theo Page Six, Kanye West thể hiện sự bức xúc khi đề cập quyền nuôi con trong một buổi livestream. Rapper sinh năm 1977 che kín khuôn mặt bằng mặt nạ đen, liên tục phát ngôn thiếu chuẩn mực. Việc Kim Kardashian hạn chế Kanye West gặp gỡ North, Saint, Chicago và Psalm khiến mâu thuẫn càng khó hòa giải.

"Tôi sẽ đi đón bọn trẻ. Tôi đang nói chuyện với luật sư. Hiện tại, tôi phải cố giữ cho mình không phát điên lên vì phải quen với việc không được gặp các con", Kanye West nói.

Page Six cho biết đã liên hệ với đại diện của Kim nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hồi tháng 3, Kanye West cáo buộc Kim Kardashian và gia đình cô đã hạn chế anh tiếp xúc, nuôi dưỡng các con. Thậm chí, giọng ca Gold Digger còn so sánh thỏa thuận nuôi con hiện tại như quyền thăm viếng trong nhà tù.

Tuần trước, Kanye West tuyên bố vợ cũ đã "cướp" các con khỏi anh: “Tại sao thế giới người nổi tiếng lại như vậy. Tại sao các người có thể ung dung theo dõi và để Kim cướp con khỏi tôi. Mọi người nói rằng tôi hành động như vậy là do những chuyện hồi nhỏ nhưng giờ đây tôi đâu có được làm bố".

Nam rapper khẳng định anh không gặp con trai lớn Saint bấy lâu nay. Tuy nhiên, Page Six có được những bức ảnh Kanye West đi mua sắm cùng Saint, Chicago và Psalm tại một cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản hồi tháng 1.

Theo Daily Mail, nguồn tin thân cận với Kim Kardashian tiết lộ: "Kanye có thể gặp lũ trẻ bất cứ khi nào anh muốn, không có bất kỳ hạn chế nào cả. Song, Kim cũng rất cẩn thận để không đặt chúng vào những tình huống khó xử. Bảo vệ con cái là ưu tiên hàng đầu của cô ấy".

