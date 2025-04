Em gái Kim Kardashian khoe cơ bụng săn chắc

Bước sang tuổi tứ tuần, Khloé Kardashian vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Song việc cô mặc bikini chụp cùng con nhỏ gây tranh luận.

Theo Page Six, Khloé Kardashian thu hút sự quan tâm với loạt ảnh khoe thân hình nóng bỏng ở độ tuổi 40. Người đẹp đăng tải trên mạng xã hội những khoảnh khắc vui vẻ khi tận hưởng kỳ nghỉ cùng hai nhóc tì True (7 tuổi) và Tatum (2 tuổi).

Trong loạt ảnh được chia sẻ, ngôi sao truyền hình thực tế diện bikini họa tiết cherry, kết hợp quần short đỏ, giày thể thao trắng và kính râm, tạo dáng tự tin trước ống kính. Ở bức ảnh khác, Khloé cởi quần short, khoe cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa. Trong khi đó, cô bé True diện váy họa tiết đồng điệu với mẹ.

Bài đăng của Khloé Kardashian nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, người hâm mộ khen ngợi cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, quyến rũ khó tin dù đã bước sang tuổi tứ tuần. “Khloé trông như mới 20 tuổi vậy”, “Kiểu tóc bob này hợp với cô ấy quá”, “Không tin được đây là thân hình của bà mẹ hai con”… là một số bình luận của khán giả.

Song bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến tỏ ra không hài lòng khi Khloé mặc bikini hai mảnh, tạo dáng sexy bên cạnh các con nhỏ.

Khloé Kardashian khoe vóc dáng bốc lửa ở tuổi 40. Ảnh: @khloekardashian.

Trên mạng xã hội, Khloé Kardashian thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện chăm chỉ và sự thay đổi hình thể của mình qua từng năm. Trước đó, ngôi sao truyền hình thực tế từng gây tranh luận khi chia sẻ trên podcast Khloé in Wonder Land rằng động lực luyện tập của cô không phải để được chụp ảnh đẹp, mà để “trông thật quyến rũ khi khỏa thân trước ai đó”. Cô cũng tiết lộ mẹ mình - Kris Jenner - thường khuyến khích cô mặc bikini, ngay cả khi trời lạnh.

Khloé Kardashian sinh năm 1984, là ngôi sao truyền hình, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Cô cùng các chị em trong gia đình Kardashian nổi tiếng sau khi show thực tế Keeping Up with the Kardashians lên sóng.

Khloé kết hôn với cầu thủ bóng rổ Lamar Odom vào năm 2009, chỉ một tháng sau khi họ gặp nhau. Tới năm 2016, cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn. ​Cùng năm, cô bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng rổ người Canada Tristan Thompson. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai cũng vướng nhiều trục trặc và nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp. True (7 tuổi) cùng Tatum (2 tuổi) là hai con chung của Khloé và Tristan.