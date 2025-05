Kane vô địch Bundesliga

Rạng sáng 5/5, Leverkusen hòa Freiburg 2-2, qua đó ngậm ngùi nhìn Bayern Munich đăng quang Bundesliga sớm 2 vòng đấu.

Việc chỉ có 1 điểm trên sân Europa-Park chính thức biến thầy trò HLV Xabi Alonso thành cựu vương nước Đức. Sau 32 lượt trận, Leverkusen giành được 68 điểm, kém Bayern đến 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 lượt trận.

Kịch bản Leverkusen thành cựu vương đã được dự báo từ trước giờ bóng lăn. Cho dù có thắng cả 3 lượt trận còn lại, đội chủ sân BayArena cũng khó lòng vượt qua Bayern, do hiệu số của họ quá thấp so với đối thủ (31 so với 61).

Bayern đòi lại ngôi vương Bundesliga chỉ sau một mùa sa sút. Với Harry Kane, anh đã có thể ăn mừng danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp. Chức vô địch Bundesliga còn mang về cho Kane và đồng đội tấm vé vào chơi trận tranh Siêu cúp Đức diễn ra trước khi mùa 2025/26 khởi tranh.

Leverkusen không thể duy trì phong độ ổn định ở mùa này.

Trong khi đó, Leverkusen chính thức trắng tay. Trước khi bị Bayern soán ngôi, thầy trò HLV Alonso đã bị loại ở Champions League và nhận thất bại gây sốc trước đối thủ hạng dưới, Arminia Bielefeld ở bán kết Cúp Quốc gia Đức.

Sau mùa giải đáng thất vọng, Leverkusen đứng trước kỳ chuyển nhượng hè hứa hẹn nhiều biến động, khi hàng loạt trụ cột như Florian Wirtz, Jonathan Tah,... đều đang được các đội bóng lớn chèo kéo. Thậm chí, HLV trưởng Xabi Alonso cũng được cho là chuẩn bị cập bến Real Madrid để thay thế Carlo Ancelotti.

Theo truyền thông Đức, hợp đồng giữa Alonso và Leverkusen có "điều khoản quý ông" cho phép nhà cầm quân người Tây Ban Nha tự do rời đi nếu được Real Madrid liên hệ.