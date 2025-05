Harry Kane bị chế nhạo

Bayern Munich bỏ lỡ cơ hội đăng quang Bundesliga ngay trên sân nhà khi bị RB Leipzig cầm hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân khách. Ở trận này, Kane phải ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu vì dính án treo giò.

Khi trận đấu kéo đến phút 90+3, Kane đã xuống tận đường biên với tâm trạng hồ hởi để đứng cùng đồng đội, khi Bayern đang dẫn trước Leipzig với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, chỉ một phút sau đó, Poulsen đã ghi bàn gỡ hòa cảm xúc cho Leipzig, khiến Bayern chưa thể vô địch sớm. Ngoài đường biên, Kane đứng ôm đầu.

Khoảnh khắc này khiến tiền đạo người Anh bị chế nhạo trên mạng xã hội. Một CĐV viết: "Vía của Kane quá nặng!". Một người hâm mộ khác bình luận: "Cả thế giới như đang cố gắng để trì hoãn danh hiệu đầu tiên của Kane".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lạc quan cho rằng sớm muộn Kane và đồng đội cũng sẽ nâng cúp. Một tài khoản chia sẻ: "Bayern hoãn ăn mừng chức vô địch thêm một tuần để Kane có thể ra sân và tận hưởng ngày vui chiến thắng".

Theo lý thuyết, Bayern vẫn có thể vô địch Bundesliga ngay trong ngày 4/5 nếu Leverkusen không thể đánh bại Freiburg trên sân khách. Khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm, nhưng Leverkusen đá ít hơn Bayern 1 trận.

Nếu đoàn quân của Xabi Alonso giành chiến thắng trước Freiburg, "Hùm xám" sẽ phải chờ đến trận đấu với Borussia Monchengladbach vào tuần tới để có thể chính thức đăng quang.

Bản thân Kane đang rất háo hức để có lần đầu tiên giành một danh hiệu chính thức trong sự nghiệp.

