Kane tỏa sáng ở Siêu kinh điển Đức

  • Chủ nhật, 19/10/2025 05:12 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Rạng sáng 19/10, tiền đạo sinh năm 1993 ghi bàn giúp Bayern đánh bại Dortmund 2-1 ở vòng 7 Bundesliga.

Bayern Munich khẳng định vị thế thống trị bằng chiến thắng thứ 11 liên tiếp từ đầu mùa giải. Trong chuỗi trận thăng hoa này, CLB xứ Bavaria đã ghi đến 40 bàn.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Vincent Kompany áp đảo hoàn toàn với lối chơi pressing tầm cao và những pha phối hợp tốc độ. Joshua Kimmich, Michael Olise và Luis Díaz liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách nhưng chưa thắng được thủ môn Gregor Kobel.

Áp lực sớm được chủ nhà cụ thể hóa ở phút 22, khi Harry Kane bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Kimmich, mở tỷ số cho “Hùm xám”. Đây đã là bàn thắng thứ 22 của tiền đạo người Anh trên mọi đấu trường mùa này, thành tích ngang với Erling Haaland.

Bayern dau Dortmund anh 1

Kane thăng hoa dù đã 32 tuổi.

Dortmund nỗ lực đáp trả trong hiệp hai, với những cơ hội đáng chú ý của Felix Nmecha và Karim Adeyemi, song cả hai đều không tận dụng thành công. Khi hy vọng của đội khách bắt đầu le lói, Michael Olise đã dập tắt tất cả bằng pha dứt điểm cận thành lạnh lùng ở phút 80, sau sai lầm trong phòng ngự của Jobe Bellingham.

Phút 84, Dortmund rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Julian Brandt, nhưng tất cả đã quá muộn. Thất bại này khiến họ tụt lại 7 điểm so với Bayern trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thầy trò Kompany băng băng trên đường bảo vệ ngôi vương với khoảng cách 5 điểm so với đội đứng thứ 2 là Leipzig.

Bayern dau Dortmund anh 2

Bảng xếp hạng Bundesliga.

Kane là biểu tượng quyền lực mới của Bayern Munich

Ba năm sau ngày đặt chân đến Allianz Arena, Harry Kane không chỉ mang tới bàn thắng mà còn thổi vào Bayern Munich một tinh thần lãnh đạo kiểu Anh - lạnh lùng, kỷ luật và hiệu quả đến tàn nhẫn.

18 giờ trước

Duy Anh

