Kane là biểu tượng quyền lực mới của Bayern Munich

Ba năm sau ngày đặt chân đến Allianz Arena, Harry Kane không chỉ mang tới bàn thắng mà còn thổi vào Bayern Munich một tinh thần lãnh đạo kiểu Anh - lạnh lùng, kỷ luật và hiệu quả đến tàn nhẫn.

Kane đã ghi 18 bàn sau 10 trận ở mọi đấu trường cho Bayern Munich mùa 2025/26.

Trước thềm trận “Klassiker” thứ năm trong sự nghiệp Bundesliga của Kane sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 18/10 thuộc vòng 7 Bundesliga, nhà báo Stephen Uersfeld của NTV tin rằng trung phong người Anh giờ đã trở thành ngọn cờ mới, biểu tượng của quyền lực tại “Hùm xám” xứ Bavaria.

Khi Kane biến 'Klassiker' thành sân khấu riêng

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Bayern (2023/24), Kane tạo nên buổi ra mắt trận "Klassiker" không thể hoàn hảo hơn: cú hat-trick vào lưới Dortmund giúp đội bóng của anh thắng 4-0 ngay tại Signal Iduna Park. Khi đó, người ta nói về anh như một “cỗ máy ghi bàn được lắp ráp sẵn cho Bundesliga”. Giờ đây, sau hơn hai mùa rưỡi, Kane tiến hóa - không chỉ là tay săn bàn, mà là người định hình bản sắc của Bayern.

“Đây mới là 'Klassiker' thực sự đầu tiên của mùa giải”, Uersfeld nhận định với Tri Thức - Znews. “Dortmund vẫn bất bại, Bayern toàn thắng. Và đây là trận mà Kane chắc chắn sẽ lại tạo ra ảnh hưởng”. Nhà báo người Đức tiếp tục: “Hãy chú ý khi anh ấy di chuyển vào vòng cấm - rất có thể sẽ lại là một quả phạt đền, như những lần gần đây. Kane luôn biết cách khiến hàng thủ đối phương phạm sai lầm”.

Cái cách Kane từng khiến hàng thủ Dortmund khốn khổ khi còn ở Tottenham nay lặp lại trong màu áo đỏ của Bayern - chỉ khác rằng anh giờ là trung tâm của một hệ thống được xây dựng quanh mình.

Theo Uersfeld, Kane hoàn tất mục tiêu đầu tiên trong đời: chinh phục danh hiệu cùng CLB. Nhưng với một cầu thủ mang khát vọng như anh, đó chỉ là bước đệm. “Giấc mơ lớn nhất của Kane không chỉ là nâng cúp, mà là trở thành thủ lĩnh thực thụ - người mà cả tập thể có thể tin tưởng”, nhà báo Đức nêu quan điểm.

Kane đang là điểm tựa của Bayern trên hàng công.

Cây bút của NTV cũng cho rằng Bayern từng thiếu hình mẫu đó. “Thomas Müller là biểu tượng, nhưng hai năm gần đây Bayern thiếu một thủ lĩnh thực thụ - người dẫn dắt bằng hành động và phong độ. Kane lấp đầy khoảng trống ấy”. Với Kane, không la hét trong phòng thay đồ, nhưng sự chuẩn mực và bền bỉ của bản thân khiến đồng đội nể phục.

“Nếu Kane lại lập hat-trick, điều hoàn toàn có thể, thì anh không chỉ là tay săn bàn hàng đầu, mà là người cầm cờ của cả CLB”, nhà báo Đức nói.

“K và K” - bộ đôi định hình triều đại mới

Nếu Kane là thủ lĩnh tấn công, thì Joshua Kimmich là người giữ nhịp từ tuyến giữa. Uersfeld gọi họ là “K và K” - hai chữ cái tượng trưng cho thế hệ lãnh đạo mới của Bayern.

“Kane là thủ lĩnh tấn công, Kimmich là thủ lĩnh chiến thuật”, Uersfeld nhận xét. “Một người định đoạt trận đấu bằng bản năng, người kia kiểm soát thế trận bằng trí tuệ. Họ đang tái định nghĩa sức mạnh của Bayern - lạnh lùng, chính xác và không khoan nhượng”.

Kane đang phối hợp rất ăn ý với Kimmich.

Sau hai năm đầy biến động với những thay đổi trên băng ghế huấn luyện, sự kết hợp giữa Kane và Kimmich mang đến thứ Bayern cần nhất: sự ổn định. Họ là hiện thân của hai dòng máu - một Anh, một Đức - hòa vào nhau trong thứ bóng đá thực dụng nhưng hiệu quả tuyệt đối.

Kane từng ghi hơn 200 bàn ở Premier League nhưng chẳng có danh hiệu nào. Quyết định rời Tottenham từng khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng giờ anh đã chứng minh lựa chọn đó là đúng đắn. Ở Bayern, anh không chỉ đoạt cúp mà còn chạm đến tầng lớp huyền thoại - nơi những cái tên như Lewandowski, Müller hay Lahm từng đứng.

Uersfeld nói: “Kane lãnh đạo bằng hành động. Anh không phải kiểu thủ lĩnh ồn ào, mà là người tạo ảnh hưởng từ cách tập luyện, thi đấu, và giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh”. Ở tuổi 32, Kane đang ở giai đoạn hoàn hảo nhất của sự nghiệp - chín chắn, thông minh và vẫn giữ được bản năng sát thủ.

Ngày 18/10, khi Bayern tiếp Dortmund tại Allianz Arena, Kane sẽ không chỉ tìm kiếm thêm bàn thắng. Anh sẽ củng cố một vị thế mới - vị thế của người dẫn dắt cả triều đại. Và như Uersfeld kết luận: “Không cần phải chờ tương lai. Kane và Kimmich - K và K - đã là hai thủ lĩnh của Bayern Munich. Họ không chỉ đại diện cho sức mạnh của đội bóng, mà còn cho tinh thần kỷ luật và khát vọng chiến thắng không bao giờ tắt”.