Kane đang chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp

Harry Kane đang khiến Bundesliga phát cuồng: 18 bàn sau 10 trận và vô số đường chuyền mở khóa thế trận. Ở Bayern Munich, anh không chỉ ghi bàn - anh chỉ huy cả cuộc chơi.

Khi Harry Kane ngồi trước Jose Mourinho trong bộ phim tài liệu All or Nothing: Tottenham Hotspur và nói: “Tôi muốn trở thành Ronaldo hoặc Messi”, nhiều người từng mỉm cười. Nhưng năm năm sau, ở tuổi 32, Kane không chỉ đang sánh vai với những tượng đài ấy về hiệu suất ghi bàn, mà còn tái định nghĩa khái niệm “trung phong” theo cách của riêng mình - một cầu thủ khởi phát tấn công từ sân nhà, điều tiết như tiền vệ, và kết liễu như sát thủ.

Từ sát thủ vòng cấm đến nhạc trưởng tấn công

Ở Bayern Munich mùa 2025/26, Kane ghi 18 bàn sau 10 trận - con số khiến cả Bundesliga phải chao đảo. Nhưng điều khiến giới chuyên môn ấn tượng hơn là cách anh tham gia vào toàn bộ tiến trình của trận đấu.

Từ việc lùi sâu nhận bóng, xoay trở thoát pressing, mở ra khoảng trống cho đồng đội, cho đến việc di chuyển muộn để đón đường căng ngang cuối cùng - Kane đang hiện thân cho một kiểu trung phong đa nhiệm chưa từng thấy kể từ thời Benzema đỉnh cao.

Chấn thương của Jamal Musiala từng khiến Bayern mất nguồn sáng tạo ở tuyến giữa, nhưng Kane lấp đầy khoảng trống ấy một cách tự nhiên. Anh không chỉ “làm thay việc của Musiala”, mà còn kết hợp hoàn hảo với Joshua Kimmich trong vai trò điều phối bóng. Trong trận gặp Frankfurt, anh ghi bàn bằng một pha xử lý bắt đầu từ giữa sân, tự tạo không gian, rồi băng lên dứt điểm lạnh lùng - minh chứng cho việc bản thân không còn là “số 9 đứng chờ bóng”.

Dữ liệu của Wyscout cho thấy sự tiến hóa rõ rệt: Kane trung bình thực hiện 4,93 đường chuyền tịnh tiến bóng, 14,6 pha chạm bóng ở phần sân nhà, 0,55 kiến tạo kỳ vọng và 5,89 hành động tạo cơ hội dứt điểm mỗi 90 phút - những con số gần gấp đôi so với hai mùa đầu tiên ở Đức.

Nói cách khác, anh vừa là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất Bundesliga, vừa là tiền vệ sáng tạo nhất của Bayern. Khi hàng tiền vệ thiếu một bộ óc sáng tạo đích thực, chính Kane lại trở thành người kiến thiết - kiểu cầu thủ khiến mọi khái niệm vị trí trong bóng đá cổ điển trở nên lạc hậu.

Không chỉ ở Bayern, Kane còn đang ảnh hưởng sâu sắc đến cách vận hành của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Trong các trận gần đây, anh thường xuyên lùi sâu nhận bóng, kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí, mở khoảng trống cho Bukayo Saka, Phil Foden hay Anthony Gordon khai thác.

Kane bây giờ là một chiến lược, không chỉ là một cầu thủ. Khi Anh gặp đối thủ phòng ngự thấp, anh là người mở khóa thế trận bằng những pha chuyền bóng thông minh. Khi đội cần bàn thắng, anh lại trở về bản năng sát thủ trong vòng cấm. Không còn là câu chuyện “Kane ghi bàn hay kiến tạo?” - mà là “Kane chọn cách nào để chiến thắng?”.

Đỉnh cao và tương lai

Hợp đồng của Kane với Bayern kéo dài đến năm 2027, và anh thừa nhận “rất hạnh phúc ở Đức”. Sau danh hiệu Bundesliga đầu tiên, anh đang hướng tới Champions League - điều mà cả sự nghiệp ở Tottenham chưa bao giờ đến gần.

Tất nhiên, nước Anh vẫn luôn là tiếng gọi bản năng. Với 213 bàn tại Premier League, Kane chỉ còn cách kỷ lục 260 của Alan Shearer chưa đầy hai mùa giải. Nhưng trở lại Anh bây giờ, có lẽ là bước lùi - khi Tottenham, Chelsea hay Man United đều chưa thể đem lại môi trường lý tưởng để anh duy trì đỉnh cao.

La Liga có thể là điểm đến tiếp theo, nơi Barcelona đang thiếu một trung phong toàn diện sau khi Lewandowski sắp hết hợp đồng. Với Pedri, Raphinha và Lamine Yamal phía sau, Kane hoàn toàn có thể trở thành “bản nâng cấp” của Lewandowski trong hệ thống của Xavi hoặc Alonso tương lai.

Khi Kane nói với Mourinho rằng anh muốn trở thành “Ronaldo hoặc Messi”, điều anh thật sự muốn nói không phải là số bàn thắng - mà là tầm ảnh hưởng. Ronaldo và Messi định hình kỷ nguyên bóng đá của họ bằng sự khác biệt trong phong cách, còn Kane đang làm điều tương tự: trở thành mẫu trung phong thế hệ mới - cầu thủ vừa là nhạc trưởng, vừa là tay súng.

Từ Tottenham đến Munich, hành trình ấy là sự trưởng thành của một tư duy bóng đá. Kane vượt qua giới hạn của chính mình, không chỉ bằng số bàn thắng, mà bằng khả năng biến mọi pha chạm bóng thành cơ hội.

Và khi anh tiếp tục “xé toang” Bundesliga, người ta không còn gọi anh là “Harry Kane của Tottenham” nữa. Mà là Harry Kane - biểu tượng toàn cầu của trung phong hiện đại.