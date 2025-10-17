Tottenham ra giá kỷ lục để mua lại Kane

Tottenham được cho là sẵn sàng chi khoản phí kỷ lục để đưa Harry Kane trở lại Premier League.

Tottenham muốn đưa Kane trở lại.

Theo Fichajes, Tottenham sẽ chi khoảng 80 triệu euro, khoản phí cao nhất lịch sử CLB để đưa người đội trưởng huyền thoại trở lại, chỉ hai năm sau khi Kane rời đi để gia nhập Bayern Munich.

"Tottenham tin rằng Kane vẫn là mảnh ghép hoàn hảo để khôi phục bản sắc và khát vọng chiến thắng của họ. Dù đầu tư mạnh tay cho hàng công với những cái tên như Dominic Solanke, Richarlison, đội bóng vẫn chưa tìm thấy hình bóng một thủ lĩnh thực thụ trên hàng công. Chủ sở hữu CLB sẵn sàng tăng lương và kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Kane nếu cần thiết", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Kane rời Spurs vào mùa hè 2023 với mục tiêu tìm kiếm danh hiệu. Tại Bayern Munich, anh giành được chức vô địch Bundesliga và nhanh chóng trở thành chân sút chủ lực, ghi hơn 100 bàn thắng. Tuy nhiên, niềm khao khát trở lại Ngoại hạng Anh vẫn luôn âm ỉ trong tiền đạo sinh năm 1993, đặc biệt là giấc mơ phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer. Kane rời đi với 213 bàn, chỉ kém 47 bàn so với tiền bối.

Huấn luyện viên Thomas Frank nhiều lần khẳng định “cánh cửa luôn rộng mở cho Kane”. Dưới triều đại của ông, Tottenham muốn xây dựng một dự án mang tính dài hạn, và sự trở lại của Kane không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là tuyên ngôn về tham vọng.

Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn không dễ dàng. Bayern Munich vẫn xem Kane là ngôi sao không thể thay thế. Bản thân Kane, dù bày tỏ tình cảm với Spurs, vẫn khẳng định đang “hoàn toàn cam kết” với đội bóng Đức.