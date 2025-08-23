Kane lập hat-trick trong trận thắng lịch sử của Bayern

Rạng sáng 23/8, Kane lập hat-trick giúp Bayern vùi dập Leipzig 6-0 ở vòng 1 Bundesliga.

Bayern khởi đầu thăng hoa tại Bundesliga.

Một cú sốc đã xảy ra ngay trong ngày mở màn Bundesliga, khi Leipzig hứng chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử trước Bayern. Trong đó, Harry Kane tỏa sáng với cú hat-trick chỉ trong 14 phút (64', 74' và 78'). Bên cạnh đó, tân binh Luis Diaz cũng ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Màn trình diễn thăng hoa của Kane và đồng đội giúp Bayern nối dài chuỗi 14 năm bất bại ở vòng đấu đầu tiên Bundesliga.

Trước trận, Leipzig dưới thời tân HLV Ole Werner hiểu rằng chuyến hành quân đến Allianz Arena sẽ rất khó khăn. Họ nhập cuộc thận trọng và đôi lúc gây được áp lực, nhưng đẳng cấp vượt trội của Bayern sớm lên tiếng.

Michael Olise mở màn với cú sút xa đẳng cấp sau pha phối hợp cùng Joshua Kimmich ở phút 27, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 42. Xen kẽ giữa 2 bàn thắng của ngôi sao người Pháp là pha lập công của Diaz. Cựu sao Liverpool sút tung nóc lưới đội khách sau một pha ban bật như chỗ không người.

Diaz tỏa sáng.

Sang hiệp hai, Bayern tiếp tục tràn lên. Kane ghi bàn thắng đầu tiên sau pha phản công mẫu mực, mở ra một hiệp đấu bùng nổ. Leipzig tưởng chừng có bàn danh dự với cú sút đẹp mắt của Antonio Nusa, nhưng VAR đã từ chối sau khi xác định tình huống đá phạt không hợp lệ.

Khoảnh khắc đó đánh gục hoàn toàn tinh thần của đội khách. Chỉ trong ít phút, Kane liên tiếp ghi thêm hai bàn từ những cú dứt điểm quyết đoán bên cánh trái, hoàn tất cú hat-trick thứ 8 của anh tại Bundesliga. 2 trong 3 bàn thắng của Kane được kiến tạo bởi Diaz. Tân binh người Colombia có khởi đầu như mơ cùng nhà đương kim vô địch Đức, khi góp công vào 4 bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo) chỉ sau 2 lần ra sân.

Với chiến thắng giòn giã 6-0, thầy trò Vincent Kompany chứng minh họ sẵn sàng thống trị bóng đá Đức mùa này.