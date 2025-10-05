Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kane lại làm nên lịch sử

  • Chủ nhật, 5/10/2025 04:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 5/10, Harry Kane ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Frankfurt ở vòng 6 Bundesliga.

Kane liên tục tỏa sáng.

Người hâm mộ kỳ vọng vào một cơn mưa bàn thắng giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng thế bế tắc sẽ bị phá vỡ chỉ sau 14 giây. Serge Gnabry tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà, lao xuống biên phải rồi chuyền ngang cho Luis Diaz dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Nỗ lực vùng lên của chủ nhà bị dập tắt ở phút 27. Harry Kane nhận bóng từ Luis Diaz, trước khi tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm, hạ gục thủ môn.

Pha xử lý đẳng cấp này đưa Kane vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi 11 bàn trong 6 vòng đấu đầu tiên của một mùa giải Bundesliga. Trước đó, thủ quân tuyển Anh đã lập một thống kê khó tin khác, đó là cán mốc 100 bàn nhanh nhất top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (sau 104 trận).

Hiệp hai chứng kiến thế trận hoàn toàn thuộc về Bayern. Gnabry và Kane liên tục tạo ra cơ hội, trong đó có pha dứt điểm dội cột ở phút 67. Bayern khép lại ngày thi đấu hoàn hảo bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 84. Từ đường chọc khe của Raphael Guerreiro, Luis Diaz dứt điểm tung nóc lưới, hoàn tất cú đúp.

Với chiến thắng này, Bayern Munich tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm tuyệt đối. Nhà ĐKVĐ Đức còn trở thành CLB đầu tiên trong top 5 giải VĐQG châu Âu khởi đầu mùa giải với 10 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Trong khi đó, Frankfurt tiếp tục sa sút với thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất.

Chiến thắng của Bayern không trọn vẹn khi Kane dính chấn thương. Ở vòng tiếp theo diễn ra vào ngày 18/10, nhà đương kim vô địch sẽ bước vào trận Siêu kinh điển với Dortmund.

