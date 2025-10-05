Kane đang viết lại lịch sử Bundesliga

Có những kỷ lục tưởng như đã được đóng khung vĩnh viễn, cho tới khi Harry Kane xuất hiện.

Kane đang bùng nổ ở Bayern Munich.

Trong chiến thắng 3-0 của Bayern Munich trước Eintracht Frankfurt thuộc vòng 6 Bundesliga tối 4/10, tiền đạo người Anh ghi bàn thứ 11 chỉ sau sáu vòng đấu, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga đạt cột mốc ấy. Không Lewandowski, không Gerd Müller - mà là Kane, ở tuổi 32, đang biến nước Đức thành sân khấu riêng của mình.

Kỷ lục của Kane

Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayern trong một buổi tối mà mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch. Luis Diaz lập cú đúp - trong đó có pha mở tỷ số chỉ sau 15 giây - còn Kane, với sự điềm tĩnh đặc trưng, kết thúc gọn gàng để khép lại một màn trình diễn hoàn hảo.

Theo thống kê của Kicker, Bayern kiểm soát 60,3% thời lượng bóng, tung ra 12 cú sút (3 trúng đích), trong khi Frankfurt chỉ có 6 pha dứt điểm cả trận. Một chiến thắng toàn diện, gợi nhớ thời kỳ đỉnh cao của "Hùm xám".

Với 11 bàn sau 6 vòng, Kane vượt qua cả những khởi đầu bùng nổ nhất của Lewandowski, người từng dừng ở mốc 10 bàn trong cùng giai đoạn mùa 2019/20. Trung bình, Kane ghi 1,83 bàn mỗi trận, hiệu suất tốt nhất lịch sử Bundesliga sau 6 vòng. Tính trên mọi đấu trường, anh có 18 bàn sau 10 trận - một khởi đầu mùa giải mà ngay cả ở Tottenham, nơi Kane là huyền thoại, cũng chưa từng chứng kiến.

Điều đáng nói là phong cách của Kane khác hẳn những tiền đạo trước anh ở Bayern. Không phải mẫu “poacher” chờ bóng trong vòng cấm, Kane là trung tâm tổ chức tấn công - một “số 9 rưỡi” thực thụ.

Ở trận gặp Frankfurt, anh lùi sâu nhận bóng, phát động tấn công trước khi tự mình kết thúc pha bóng. Theo Opta, Kane trung bình chạm bóng hơn 30 lần mỗi 90 phút, tạo ra ít nhất 2 cơ hội dứt điểm cho đồng đội - những con số hiếm thấy với một trung phong thuần túy.

Khi Kane đặt chân đến Munich mùa hè 2023 với giá hơn 100 triệu euro, người ta hoài nghi: liệu anh có thể thay thế hình bóng của Lewandowski? Một năm sau, câu hỏi ấy có câu trả lời.

Bayern giờ không còn phụ thuộc vào các pha tạt bóng tìm tiền đạo. Họ tấn công linh hoạt, di chuyển hoán đổi, và Kane là người giữ nhịp. Chính sự hiện diện của anh giúp những Leroy Sane - người đã sang Galatasaray hè 2025, Musiala và Luis Diaz thoải mái hơn khi tấn công từ hai cánh.

Kane đang chơi quá hay.

Ở góc độ chiến thuật, HLV Vincent Kompany đang tận dụng trọn vẹn bộ kỹ năng của Kane: khả năng làm tường, chuyền một chạm, giữ bóng trong áp lực và dứt điểm từ mọi cự ly. “Cậu ấy không chỉ là trung phong, cậu ấy là bộ não của đội bóng”, HLV Komapny nói ngắn gọn sau trận Frankfurt.

Biểu tượng của sự thích nghi

Không chỉ là cỗ máy ghi bàn, Kane trở thành biểu tượng của sự thích nghi. Từ London đến Munich, từ Premier League sang Bundesliga, anh không mất thời gian làm quen. Sự chuyên nghiệp, kỷ luật và trí tuệ chiến thuật khiến anh trở thành hình mẫu cho thế hệ cầu thủ Anh mới: biết ra nước ngoài để trưởng thành hơn.

Với Bayern, khởi đầu mùa 2025/26 không thể hoàn hảo hơn - 6 trận toàn thắng ở Bundesliga, 25 bàn thắng ghi được, và Kane là trung tâm của tất cả. Những gì anh đang làm không chỉ là phá kỷ lục, mà là định nghĩa lại tiêu chuẩn của một trung phong hiện đại: kết nối, dẫn dắt và dứt điểm ở đẳng cấp cao nhất.

Nếu Bayern tiếp tục chơi như hiện tại, không chỉ các kỷ lục Bundesliga, mà cả cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu có lẽ sẽ phải viết lại - với một cái tên duy nhất ở đầu danh sách: Harry Kane.