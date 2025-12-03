K+ đóng cửa từ 1/1/2026

Trong thông báo gửi khách hàng, SCTV cho biết VSTV sẽ không duy trì nhóm kênh K+ từ ngày 1/1/2026.

K+ sẽ chấm dứt hoạt động tại Việt Nam sau 16 năm tồn tại.

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) thông báo về việc dừng cung cấp gói kênh K+ trên hạ tầng của đài này từ 1/1/2026. Tuy không phải công bố chính thức từ đơn vị chủ quản, nhưng thông tin này cũng ngầm khẳng định việc chấm dứt hoạt động của đơn vị sở hữu bản quyền hàng loạt giải bóng đá được người dùng Việt Nam yêu thích.

"Theo thông báo từ VSTV, đơn vị vận hành K+ tại Việt Nam, VSTV đã quyết định ngừng hoàn toàn việc cung cấp gói K+ từ 1/1/2026", SCTV cho biết.

Theo đó, người dùng gói này trên hệ thống Truyền hình cáp Saigontourist sẽ được cung cấp dịch vụ 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12. Sau thời điểm đó, tín hiệu sẽ chấm dứt, gồm cả trên SCTV và các nền tảng khác. Về bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị nắm bản quyền sẽ sớm thông báo đến người dùng trong thời gian tới.

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, đơn vị này chậm chuyển đổi trong giai đoạn Internet, định dạng phân phối qua app OTT phát triển. Vấn nạn bóng đá lậu và thói quen vi phạm bản quyền từ người dùng cũng ảnh hưởng lớn đến đơn vị này.

Thông báo của SCTV. Ảnh: SCTV.

Trong khi đó, phía K+ chưa có công bố chính thức. Trước đó, đài này có nhiều động thái cho thấy việc thu gọn quy mô hoạt động.

Từ đầu tháng 10, nhà đài cũng dừng bán mới toàn bộ gói sử dụng đầu thu vệ tinh (DTH) và đầu thu Internet (TV Box). Truyền hình K+ chỉ bán mới phần dịch vụ OTT qua ứng dụng di động, website máy tính. Đồng thời, họ duy trì việc gia hạn thuê bao dịch vụ đã cung cấp. Ban đầu, công ty bán các gói 1 năm, 6 tháng, 3 tháng và 1 tháng. Tuy nhiên, càng đến gần mốc 31/12, thời hạn tối đa càng rút ngắn.

Ngày 20/11, khi người dùng ứng dụng K+ truy cập để gia hạn dịch vụ, đơn vị chỉ còn cung cấp gói trọn vẹn để xem chương trình. Tuy nhiên, số lượng lựa chọn bị thu hẹp đáng kể. Nhà đài này chỉ đưa ra hai phương án, khách hàng gia hạn theo tháng hoặc xem đến tối đa ngày 31/12. Như vậy, lựa chọn lâu nhất mà K+ cung cấp là hết năm nay.

Qua tháng 12, các đối tác của nền tảng này như FPT Play, MyTV, TV360 cũng đã ngừng bán, gia hạn mới gói K+ trên nền tảng của họ. Chỉ khách hàng mua trước mới xem được chương trình.

Từ tháng 7, thông tin Truyền hình K+ sắp rút khỏi Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng bàn luận lớn từ công chúng. Nguồn cơn xuất phát từ việc Canal+, cổ đông lớn của nhà đài, cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi", theo DecodeTV.

CEO Maxime Saada của Canal+ nói: "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn".

Sau đó, đài này cho biết họ vẫn bán hàng và gia hạn “bình thường”, đồng thời vẫn tiếp tục chiếu những giải đấu mà công ty này nắm bản quyền. Sau tuyên bố này, gói K+ trên nhiều ứng dụng OTT, truyền hình cáp không còn được phân phối. Muốn xem Ngoại hạng Anh có bản quyền, khán giả buộc phải mua K+.

Với tương lai bất định từ phía K+, người dùng đơn vị này và khán giả quan tâm thể thao lo lắng về kênh xem bóng đá Ngoại hạng Anh có bản quyền.

Theo nhiều nguồn tin, FPT Play sẽ là đơn vị tiếp quản phần hợp đồng bản quyền Ngoại hạng Anh ở Việt Nam, từ K+. Trên giấy tờ, giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh vẫn được nắm giữ bởi VSTV đến hết mùa giải 2028.