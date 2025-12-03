'Nữ tướng' tiền mã hóa làm CEO Binance

Sau 2 năm điều hành tạm quyền, Yi He chính thức được bổ nhiệm làm đồng CEO Binance, đánh dấu bước ngoặt mới cho sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Yi He, đồng sáng lập sàn giao dịch Binance vừa được bổ nhiệm làm đồng CEO. Ảnh: Binance.

Ngày 3/12, Binance chính thức công bố bổ nhiệm đồng sáng lập Yi He làm đồng CEO cùng Richard Teng. Thông báo được đưa ra tại sự kiện Binance Blockchain Week ở Dubai, đánh dấu thay đổi lãnh đạo lớn nhất kể từ khi nhà sáng lập Changpeng Zhao từ chức cuối năm 2023.

"Yi đã là một phần không thể thiếu trong đội ngũ lãnh đạo điều hành kể từ khi ra mắt Binance", ông Richard Teng cho biết. Việc bổ nhiệm này được xem là sự công nhận chính thức vai trò Yi He đã thực hiện từ tháng 11/2023, khi bà đảm nhận điều hành Binance sau khi Zhao nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền.

"Tôi rất vinh dự được xây dựng cùng với Richard, người mang đến hàng thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường tài chính được quản lý", bà Yi He chia sẻ. Khi Zhao vắng mặt, Yi He là cổ đông lớn nhất trong công ty với quyền kiểm soát phần lớn bộ phận tiếp thị và đầu tư. Bà cũng có ảnh hưởng lớn trong việc lựa chọn hội đồng quản trị độc lập mới.

Bà Yi He từng làm một MC cho chương trình du lịch truyền hình trước khi chuyển sang lĩnh vực công nghệ. Yi He lần đầu gặp Zhao tại hội nghị về tiền mã hóa năm 2014. Khi đó, Zhao đang làm việc tại công ty phát triển ví kỹ thuật số và đã gây ấn tượng với Yi He bằng bài thuyết trình về tiềm năng của tiền mã hóa. Bà sau đó tuyển dụng Zhao làm giám đốc công nghệ tại OKCoin.

Năm 2017, Zhao mời Yi He đồng sáng lập Binance với vai trò giám đốc tiếp thị, giúp xây dựng công ty thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới chỉ trong hơn một năm. Giới truyền thông Trung Quốc gọi bà là "chị cả" của thế giới tiền mã hóa. "Đam mê của tôi là làm việc cho Binance", Yi He từng chia sẻ.

Kể từ năm 2017, Yi He giữ vai trò giám đốc tiếp thị, quản lý mảng đầu tư mạo hiểm và tiếp thị của Binance. Bà đã tuyển dụng các tình nguyện viên được gọi là Binance Angels để truyền bá niềm tin rằng tiền mã hóa sẽ giúp người dùng thoát khỏi các quy định của tài chính truyền thống.

Tháng 8/2022, Yi He được bổ nhiệm làm trưởng Binance Labs, bộ phận đầu tư mạo hiểm của Binance. Bà chịu trách nhiệm nhiều sáng kiến quan trọng như Binance Launchpad, BNB Chain và chương trình từ thiện. Dưới sự lãnh đạo của bà, BNB đã tăng trưởng ấn tượng, trở thành một trong những đồng tiền nền tảng thành công nhất.

Yi He hiện là tỷ phú nhờ sở hữu khoảng 10% cổ phần của Binance, khiến bà trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất thế giới.