Juventus mời Zindane

Sau khi chính thức sa thải Igor Tudor vì chuỗi 8 trận không thắng, Juventus đang hướng tới Zinedine Zidane.

Zidane có cơ hội tái xuất.

Theo Fichajes, đội bóng thành Turin tin rằng cựu huấn luyện viên Real Madrid chính là người có thể khởi động lại dự án thể thao đầy tham vọng của họ sau nhiều năm khủng hoảng.

Zidane hiện không ràng buộc với bất kỳ câu lạc bộ nào và được cho là sẵn sàng tái xuất trên băng ghế huấn luyện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, ông khẳng định “cánh cửa trở lại Juventus luôn rộng mở”, nơi ông từng là biểu tượng lớn trong giai đoạn thi đấu cuối thập niên 1990.

Với ba chức vô địch Champions League liên tiếp cùng Real Madrid và 2 danh hiệu La Liga chỉ trong gần 5 mùa giải, Zidane sở hữu hồ sơ huấn luyện đáng mơ ước, đồng thời mang lại uy tín và sức hút toàn cầu mà Juventus rất cần.

Sự lựa chọn Zidane không chỉ mang yếu tố chuyên môn mà còn là thông điệp mạnh mẽ, "Bianconeri" muốn khôi phục vị thế ông lớn của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, việc đàm phán được dự báo không dễ dàng, bởi câu lạc bộ đang trong quá trình tái cơ cấu và phải đảm bảo dự án đủ để thuyết phục chiến lược gia 53 tuổi thôi nghĩ về việc chờ ghế ở đội tuyển quốc gia Pháp.

Nếu nhận lời, Zidane sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức, từ việc tái định hình lối chơi, nâng cao tinh thần thi đấu đến khôi phục bản sắc đã mất của Juventus. Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội để ông viết tiếp chương mới trong sự nghiệp huấn luyện lừng lẫy.