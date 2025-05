Justin Bieber tiêu tiền không kiểm soát?

Theo Page Six, Justin Bieber theo đuổi lối sống phung phí tiền để giải trí. Thời gian gần đây, nam ca sĩ chìm đắm vào những buổi tiệc tùng thâu đêm, tinh thần bất ổn và cắt đứt nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

"Ai cũng cảm thấy lo lắng. Anh ấy livestream khi đang sử dụng cần sa và trông như người mất trí. Anh ấy thuê máy bay riêng để đưa tất cả bạn bè đến dự tiệc sinh nhật", nguồn tin thân cận cho biết.

Tại Coachella 2025, Justin Bieber cởi trần để lộ thân hình gầy gò. Cũng theo Page Six, giọng ca Yummy vướng tin đồn chi tới 300.000 USD tại lễ hội âm nhạc đình đám này.

Năm 2023, Justin Bieber bán bản quyền âm nhạc, thu về khoảng 200 triệu USD , nâng tổng tài sản lên khoảng 300 triệu USD . Song, các nguồn tin cho biết anh gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính.

Ngoài ra, vợ chồng Justin Bieber sở hữu 6 ngôi nhà bao gồm một biệt thự trị giá 26 triệu USD ở Beverly Hills, một ngôi nhà trị giá 16 triệu USD ở La Quinta và một bất động sản ở Idaho. Một người thân cận nói rằng cặp sao thường xuyên đi du lịch, chi nhiều tiền cho đội vệ sĩ trong khi số tiền kiếm được rất ít.

Hiện, Hailey Bieber trở thành trụ cột gia đình sau khi ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm Rhode, song cô cũng được cho là người chi tiêu mạnh tay trong gia đình. Tuy nhiên, người trong cuộc tiết lộ Justin Bieber vẫn đang bận rộn hoàn thiện sản phẩm âm nhạc mới kết hợp điều hành một thương hiệu thời trang.

