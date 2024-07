Justin Bieber được tỷ phú giàu nhất châu Á trả cát-xê 10 triệu USD

Sau Katy Perry và Rihanna, đến lượt Justin Bieber được mời biểu diễn ở tiệc trước lễ cưới của con trai tỷ phú Mukesh Ambani.

Justin Bieber chụp ảnh cùng chủ nhân bữa tiệc.

Theo Page Six, Justin Bieber nhận cát-xê 10 triệu USD khi biểu diễn trong tiệc trước lễ cưới của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, tại Ấn Độ hôm 5/7.

Trong buổi tiệc xa hoa, giọng ca người Canada thể hiện loạt hit gồm Baby, Love Yourself, Peaches... Nam ca sĩ nhiệt tình giao lưu với khán giả, anh còn đưa mirco cho nhà hoạt động xã hội Orhan Awatramani khi đang hòa mình vào ca khúc Where Are U Now.

Bieber được nhìn thấy cười tươi ở hậu trường chụp ảnh cùng chủ nhân bữa tiệc - vợ chồng Anant Ambani và Radhika Merchant, cùng người thân và gia đình 2 bên. Theo Page Six, ngoài thù lao hậu hĩnh, chồng Hailey được đưa đón bằng xe limousine, nghỉ ngơi ở khách sạn đẳng cấp. Sau khi diễn xong, anh lập tức ra máy bay về Mỹ.

Jusin Bieber biểu diễn tại tiệc trước lễ cưới của con trai tỷ phú Ấn Độ. Ảnh: @justinbieber.

Trước đó, đầu tháng 6, Standard báo cáo Katy Perry đến thành phố biển Cannes (miền Nam nước Pháp) để trình diễn trong bữa tiệc hóa trang trước lễ cưới của Anant Ambani. Rihanna cũng được mời thể hiện loạt ca khúc đình đám trong tiệc tháng 3 của cặp vợ chồng, nhận cát-xê khoảng 6 triệu USD .

Sau nhiều tháng tổ chức hàng loạt buổi tiệc, lễ cưới chính thức của con trai tỷ phú Mukesh Ambani sẽ diễn ra từ ngày 12-14/7.

Theo Standard, tỷ phú Mukesh Ambani sẵn sàng chi mạnh tay để mời các siêu sao hàng đầu thế giới tham gia tiệc của gia đình ông. Trong lễ cưới con gái vào năm 2018, Mukesh đã trả cho Beyoncé 6 triệu USD để biểu diễn trước dàn khách mời.