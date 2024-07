Sự trở lại bùng nổ của Đinh Tiến Đạt không phụ lòng khán giả. Hà Lê, Rhymastic cũng được đánh giá cao tiết mục cá nhân.

Tối 6/7, tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng, chiêu đãi khán giả những màn trình diễn cá nhân và phần thể hiện nhóm của 5 đội hình còn lại, gồm Anh tài bí ẩn, Anh tài nham thạch, Anh tài đa sắc, Quý ông đa tình và Thanh xuân học đường.

Tập này cho thấy các anh tài chia làm 2 thái cực - nửa bùng nổ với các màn trình diễn khẳng định thế mạnh, nửa còn lại có nỗ lực nhưng cần bứt phá hơn.

Đinh Tiến Đạt bùng nổ nhưng thất bại trước Binz

Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Đinh Tiến Đạt lo lắng khi đồng đội giao phó trách nhiệm viết mới bài rap cho tiết mục nhóm. Rapper băn khoăn, không biết phải thể hiện tiếng nói của chính mình hay khán giả đương thời để họ dễ dàng cảm nhận. Cuối cùng, anh nhấn vào bản sắc cá nhân.

Trên sân khấu, bộ tứ Anh tài nham thạch phối hợp ăn ý với bản rap hoàn toàn mới mang tên Cho nó ngầu. Đúng như tên gọi, Cho nó ngầu không chỉ sở hữu đoạn rap độc đáo - nổi bật ở cách rap, tận hưởng nhịp flow mượt mà của Đinh Tiến Đạt và Hà Lê, tiết mục này "ngầu" ở ngôn ngữ hình thể, lôi cuốn khán giả.

Trước đó, ở phần trình diễn cá nhân, Đinh Tiến Đạt chứng tỏ tài năng không bị mai khi phô diễn chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc trong Tặng anh cho cô ấy. Không kém cạnh, Hà Lê làm mới Quay lại giường đi em với ca từ bắt tai. Và nếu Binz thể hiện Men Cry đúng sở trường rap linh hoạt, Rhymastic chọn trình diễn bản ballad Lặng - nhẹ nhàng và sâu lắng.

Kết quả Binz dẫn đầu với 1290 điểm bình chọn gây tranh luận trên mạng. Một số ý kiến cho rằng sự trở lại thu hút của Đinh Tiến Đạt mới xứng đáng nhận 300 điểm hỏa lực.

Bộ tứ Anh tài nham thạch mang đến muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Ảnh: BTC.

Ngoài Anh tài nham thạch, nhóm Thanh xuân học đường cũng được đánh giá cao tinh thần vui vẻ, năng lượng với Sóng tình. Ca khúc tôn chất giọng khỏe của Quốc Thiên, những rung động trữ tình qua cách Phạm Khánh Hưng ngân nga. Với 1390 điểm, Quốc Thiên dẫn đầu. Trước đó, anh còn khiến khán giả hò reo khi khoe múi bụng.

Các anh tài của Thanh xuân học đường cũng thể hiện tròn phần diễn cá nhân khi lựa chọn sáng tác đúng tinh thần của dòng chảy hoài niệm, song vẫn mang màu sắc hiện đại qua mashup Cô bé mùa đông & Thương thương thương, Yêu yêu yêu của Đăng Khôi, mashup Hơn 1000 năm sau & Chia cách bình yên của Quốc Thiên. Mashup Biết làm sao để quên em & Không cần phải hứa đâu em cũng gây thổn thức.

So về độ bùng nổ, nhóm Anh tài đa sắc không bằng 2 đội sở hữu đội hình kỳ cựu trên, song vẫn gây hứng thú bằng các tiết mục cá tính.

Theo đó, Duy Khánh mở màn bằng Think of You qua bản phối mới mẻ, Tăng Phúc khoác màu áo mới cho Đừng chờ anh nữa. Bùi Công Nam khiến khán giả khá bất ngờ khi tự tin khoe vũ đạo trên nền nhạc mới của Chúa tể. HuyR gợi nhắc khán giả về những kỷ niệm yêu đương qua mashup Yêu anh em nhé & Cô gái m52 & Anh thanh niên. Cuối cùng, với hit Tân thời, Jun Phạm dẫn đầu với 1170 điểm.

Các anh trai cần "vượt chông gai" nhiều hơn

Đối với nhóm không tập trung nhiều ca sĩ như Quý ông đa tình, thử thách tăng lên gấp bội khi chỉ có 48 tiếng tập luyện. Nhóm đã cố gắng xử lý, chia câu cho phù hợp quãng giọng từng người. Dẫu vậy, giọng hát của Tiến Luật, Duy Nhất gần như "tàng hình" ở phần diễn Phía sau một cô gái.

Trên mạng, một số bình luận trêu 2 nghệ sĩ "hát cho vui" và cần "vượt chông gai" nhiều hơn. Số khác động viên các anh tài nỗ lực ở tập sau.

Trong nhóm Quý ông đa tình, anh tài Thiên Minh mặc dù giọng hát chưa nổi trội, song tạo sự lắng đọng khi gợi nhắc thanh xuân của thế hệ 8X, 9X qua bản hit của cố ca, nhạc sĩ Wanbi Tuấn Anh. Khán giả xúc động khi giai điệu của Cho em, Đôi mắt lần lượt vang lên.

Thiên Minh gây xúc động với các ca khúc của Wanbi Tuấn Anh. Ảnh: BTC.

BB Trần dẫn đầu nhóm Anh tài bí ẩn với 880 điểm bình chọn, nhưng tiết mục cá nhân Cánh hồng phai cho thấy nghệ sĩ chưa khắc phục được sở đoản. Việc anh tận dụng thế mạnh diễn xuất không "cứu" nổi tông giọng đều đều, thiếu điểm nhấn.

Nhóm này ngoài BB Trần cần bứt phá hơn, Trọng Hiếu ghi điểm bởi vũ đạo và hình thể đẹp. Thanh Duy thể hiện kỹ năng trình diễn đòi hỏi kỹ thuật cao như động tác ngồi thỏm - ducking trong nhảy vogue, deaddrop và phô được giọng hát live khỏe khoắn. ST Sơn Thạch, Neko Lê lăn xả trong tiết mục chào sân.

Kết thúc 8 màn trình diễn nhóm, 33 anh tài mang đến màn livestage Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình. Sau đó, khán giả trường quay bình chọn cho 3 anh tài họ yêu thích nhất và số điểm này được quy thành điểm hỏa lực, ảnh hưởng trực tiếp đến màn đấu giá khi thành lập Nhà ở tập tiếp theo.

Bên cạnh những tiết mục ca hát, tập này các anh tài còn lần lượt tặng quà gặp mặt cho nhau. Tự Long, Jun Phạm khóc khi nhận được quà của Thanh Duy và Thiên Minh. Trong đó, Thanh Duy tặng đàn anh chiếc gối ôm có hình ảnh của gia đình khiến Tự Long xúc động.

Nhìn chung, tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn chứng minh khâu dàn dựng sân khấu, chất lượng âm thanh tốt. Tuy nhiên, phần chấm điểm cá nhân chưa làm hài lòng số đông. Dưới mục bình luận tập này, nhiều khán giả hy vọng khán giả trường quay không cho điểm theo danh tiếng mà hãy dựa trên thực lực của các anh tài để đánh giá.