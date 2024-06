Anh trai vượt ngàn chông gai gây bất ngờ, Tuấn Hưng thắng bình chọn

Ở tập mở màn, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, Soobin là những người nhận được bình chọn cao từ khán giả.

Tối 29/6, tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức lên sóng, quy tụ 33 anh tài ở nhiều lĩnh vực. Ngoài các nghệ sĩ, rapper như Đinh Tiến Đạt, Binz, Soobin, Đăng Khôi, chương trình còn có sự tham gia của cựu danh thủ Hồng Sơn, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất…

Anh trai vượt ngàn chông gai là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình thực tế ăn khách của Trung Quốc mang tên Call Me by Fire. Ngoài ra, nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai từng thành công với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên. Vì thế, chương trình được quan tâm, bàn luận sôi nổi trước thềm lên sóng.

33 anh tài hội tụ

Format của chương trình bám sát bản gốc Call Me by Fire. Tập 1 có thời lượng hơn hai tiếng, với phần mở màn là lời giới thiệu và lý do tham gia chương trình của các anh tài. Chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên là Who Am I (Hãy gọi tôi là). Sau khi tập hợp đủ 33 người chơi, nhà sản xuất bắt đầu công bố luật.

Theo đó, 33 nghệ sĩ được chia thành 8 nhóm dựa trên các tiêu chí về sự đồng điệu dòng nhạc đang theo đuổi, hình ảnh hoặc câu chuyện. Số lượng thành viên mỗi nhóm không cố định. Trong một nhóm, các thành viên sẽ lần lượt trình diễn tiết mục solo và sau đó cùng thể hiện tiết mục nhóm. Các anh tài có 48 giờ để tập luyện trước khi bước vào trình diễn.

Các anh tài xuất hiện tại Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong tập 1, 3 nhóm gồm Anh tài huyền thoại (Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tự Long, Tuấn Hưng), Anh tài sục sôi (Phan Đinh Tùng, Thành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp) và Nam thần rực lửa (Kay Trần, Soobin, Cường Seven, Kiên Ứng) tranh tài.

Sau màn trình diễn, các anh tài đối diện với hai lần bình chọn, nhóm và cá nhân. Lần một, 350 khán giả trường quay sẽ bình chọn cho anh tài mà họ yêu thích nhất trong một nhóm. Người chơi nào nhận được bình chọn cao nhất sẽ nhận ngay 300 điểm hỏa lực.

Ở lần hai, 350 khán giả trường quay sẽ bình chọn tối đa cho 3 anh tài mà họ yêu thích nhất sau khi hoàn thành tất cả màn trình diễn. Số điểm yêu thích của mỗi anh tài sau đó sẽ được quy đổi thành điểm hỏa lực.

Điểm nhấn của chương trình là trước mỗi màn trình diễn, các anh tài nhận được lời động viên từ người thân, gia đình và bạn bè. Tuấn Hưng, Tự Long xúc động khi nhận lời chúc may mắn từ những đứa con thông qua màn hình. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hiệp khóc trước tâm sự, nhắn nhủ của vợ cùng con trai.

Tuấn Hưng, Soobin thắng bình chọn

Bước vào cuộc đấu, nhóm Anh tài huyền thoại gồm Hồng Sơn, Bằng Kiều, Tự Long, Tuấn Hưng là những người đầu tiên “khai hỏa”. Tuấn Hưng chọn Quả táo vàng, ca khúc từng gây tranh cãi thời gian qua để mở màn. Trong khi đó, Bằng Kiều đệm đàn, hát Hè muộn. Tự Long lại thể hiện một ca khúc có chủ đề quê hương, đất nước. Cựu cầu thủ Hồng Sơn lần đầu cất giọng hát trên sân khấu với giai điệu của Niềm tin chiến thắng.

Ở phần cuối, bốn anh tài tiếp tục mashup hai ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi và Nếu có yêu tôi. Màn thể hiện của Anh tài huyền thoại có đôi chỗ rời rạc, nhưng đổi lại là không khí vui tươi, khơi gợi kỷ niệm xưa. Điểm gây thú vị còn đến từ phần nhảy cùng khăn dễ thương ở cuối tiết mục. Nhiều ý kiến bày tỏ thích thú khi chứng kiến nghệ sĩ Tự Long, cựu danh thủ Hồng Sơn thể hiện vũ đạo trên sân khấu.

Nhóm Anh tài huyền thoại có màn nhảy với khăn thú vị.

Sau khi kết thúc màn thể hiện, 4 anh tài nhận ngay bình chọn từ khán giả. Kết quả, Tuấn Hưng dẫn đầu với 1.260 điểm, nhận 300 hỏa lực. Cựu cầu thủ Hồng Sơn là người có bình chọn thấp nhất với 390 điểm.

Nhóm Nam thần rực lửa với Kay Trần, Soobin, Cường Seven, Kiên Ứng được trông đợi hơn cả. Đúng như dự đoán, bộ tứ mang đến cho khán giả tiết mục sôi động, cuốn hút. Soobin có nhiều “đất diễn”, gây ấn tượng với cả về vocal lẫn vũ đạo, nhận bình chọn cao nhất nhóm - 1.190 điểm. Kiên Ứng là thành viên có bình chọn thấp nhất - 230 điểm.

Soobin có màn vũ đạo đẹp mắt với hiệu ứng cát rơi.

Ba thành viên của nhóm Anh tài sục sôi gồm Phan Đinh Tùng, Thành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp là những người khép lại chương trình. Bộ ba mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau. Phan Đình Tùng gợi lại kỷ niệm của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc khi tái hiện ca khúc Bởi vì anh yêu em.

MC Thành Trung làm mới ca khúc Chiếc khăn gió ấm. Đỗ Hoàng Hiệp khiến sân khấu bùng nổ với tiết mục Trống vắng. Song kết quả, cựu thủ lĩnh của ban nhạc Ngũ cung lại có bình chọn thấp nhất trong nhóm với 520 điểm. Phan Đinh Tùng thắng bình chọn với 1.390 điểm.

Đón nhận kết quả này, Hoàng Hiệp bật khóc. Anh lo lắng: “Liệu sau phần trình diễn này, con trai tôi sẽ đánh giá và có nghĩ bố mình là người thua cuộc không".

Nhìn chung, tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai đang nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả dù tổng thể chưa thực sự bùng nổ. Điểm cộng nằm ở cách dàn dựng, sân khấu ấn tượng, những màn trình diễn kết hợp mới lạ... Nếu đặt lên bàn cân so sánh với Anh trai "say hi", đến lúc này, tạm thời có thể nói Anh trai vượt ngàn chông gai không bị lép vế. Chặng đường sắp tới sẽ là cuộc đấu căng thẳng giữa hai sân chơi này.