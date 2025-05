Justin Bieber bực bội vì bị phạt

Theo TMZ, Justin Bieber lộ nét mặt căng thẳng sau khi bị cảnh vì đỗ xe sai quy định tại Los Angeles, Mỹ. Trong đoạn video được giới truyền thông ghi lại, nam ca sĩ đỗ chiếc xe Mercedes G-Wagon tại khu vực bốc xếp hàng hóa và không có biển số xe. Một người chứng kiến sự việc cho biết Justin Bieber phải đỗ bên ngoài vì chiếc xe quá lớn để di chuyển vào gara.

Lúc sau, cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe đỗ sai vị trí nên đã tới chụp hình và lập biên bản phạt. Ngay lập tức, một thành viên trong nhóm của Justin Bieber xuất hiện và trao đổi. Dẫu vậy, giọng ca Baby vẫn phải nhận tấm vé phạt.

Đây không phải lần đầu tiên Justin Bieber vi phạm luật giao thông. Năm 2017, anh từng bị cảnh sát chặn lại vì sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe quanh Beverly Hills. Năm 2015, ca sĩ người Canada gây tai nạn khi đâm vào xe tải của một nhiếp ảnh gia, thời điểm đó anh đang tận hưởng buổi đi chơi với Selena Gomez.

Thời gian qua, Justin Bieber khiến bạn bè và người hâm mộ lo ngại khi liên tiếp hành động kỳ lạ. "Gần đây anh ấy đưa ra một số quyết định thực sự tồi tệ, ảnh hưởng đến tình bạn, tiền bạc và công việc kinh doanh. Mọi người đều lo lắng về anh ấy", người trong cuộc tiết lộ với Page Six.

Trong bộ phim tài liệu TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber, ê-kíp thu hút sự chú ý khi khẳng định Justin Bieber phải bán bản quyền 300 bài hát với giá trị 200 triệu USD vì đứng bên bờ vực phá sản. Nguồn cơn được cho là các khoản nợ phát sinh đên từ việc hủy chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Justice vào năm 2022.

