Chris Brown ra sao sau khi bị bắt

Chris Brown thực hiện các yêu cầu từ thẩm phán để được tại ngoại. Dự kiến, nam ca sĩ trở lại tòa án vào tháng sau.

Theo The Sun, Chris Brown được tại ngoại sau khi nam ca sĩ đáp ứng các điều kiện từ thẩm phán. Loạt hình ảnh từ cổng nhà tù Forrest Bank cho thấy Chris Brown, diện áo len màu nâu sẫm kết hợp mũ lưỡi trai đen, ngồi cùng bạn gái ngồi ở ghế sau. Trên trang cá nhân, giọng ca Under The Influence phấn khích: "Từ lồng sắt đến sân khấu, Breezy Bowl".

Trong phiên sơ thẩm tại tòa án Manchester Magistrates hôm 16/5, thẩm phán Joanne Hirst cho biết vụ án quá nghiêm trọng để có thể giải quyết tại đây. Do đó, vị thẩm phán ra lệnh tiếp tục giam giữ Chris Brown cho phiên xét xử tại tòa án Southwark Crown vào tháng tới.

Song, Chris Brown gửi đơn xin tại ngoại lên tòa án London. Để được chấp thuận, nam ca sĩ phải tuân thủ các điều kiện bao gồm khai báo địa chỉ cư trú với tòa, trả khoản tiền bảo lãnh trị giá 5 triệu bảng Anh và phải nộp trước 4 triệu bảng Anh trong số đó. Ngoài ra, Chris Brown bị cấm liên lạc với đồng phạm Omolulu Akinlolu, người khiếu nại Abe Diaw hoặc đến hộp đêm Tape.

Tờ The Sun cho biết thêm rằng để tại ngoại, Chris Brown phải giao nộp hộ chiếu, mọi giấy tờ di chuyển cho cảnh sát. Trường hợp ngoại lệ, anh vẫn có thể thực hiện chuyến lưu diễn Breezy Bowl XX. Mỗi khi đi diễn, cảnh sát sẽ trả hộ chiếu qua luật sư và thu lại sau đó. Quá trình này sẽ lặp lại khi anh tới quốc gia tiếp theo.

Chris Brown sắp phải hầu tòa. Ảnh: Splash.

Ngày 15/5, Chris Brown bị bắt bên ngoài khách sạn Lowry ở Manchester, theo New York Post. Nguyên nhân được cho là liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra từ tháng 2/2023, tại hộp đêm Tape ở khu Mayfair, London. Cụ thể, nam ca sĩ bị bắt vì tình nghi tấn công nhà sản xuất âm nhạc Abe Diaw, gây thương tích nghiêm trọng.

“Anh ta đánh tôi vào đầu hai hoặc ba lần. Đầu gối tôi cũng bị sụp xuống”, Abe Diaw kể lại.

Hồi tháng 10/2023, Abe Diaw từng đệ đơn kiện Chris Brown, cáo buộc nam ca sĩ hành hung mình. Nhà sản xuất này cho rằng Brown đã “gây ra những chấn thương nghiêm trọng và kéo dài” sau khi liên tiếp đập chai rượu vào đầu mình trong vụ việc tại hộp đêm Tape. Nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy này còn bị cáo buộc đã giẫm đạp và đá vào sau gáy Diaw, khiến nhà sản xuất âm nhạc bất tỉnh.