Justin Bieber ẩu đả với Usher?

Nhiều đồn đoán cho rằng hoàng tử nhạc pop có mối quan hệ bất hòa với thầy cũ của anh là ca sĩ Usher. Cả hai được cho là có cuộc cãi vã căng thẳng trong bữa tiệc hậu Oscar vừa qua.

Theo Daily Mail, nguồn tin thân cận với Bieber cho biết chính Usher là người đã chủ động "gây hấn" trong bữa tiệc, nhưng khẳng định cuộc tranh cãi này không dẫn đến xô xát. Song, một số nguồn tin của TMZ lại cho rằng cuộc đụng độ giữa hai ca sĩ đã biến thành vụ ẩu đả. Một nguồn tin còn cáo buộc Bieber từ lâu đã thiếu lịch sự với Usher, đồng thời tiết lộ giọng ca Baby muốn cắt đứt quan hệ với người thầy đã giúp đỡ mình trong những năm đầu sự nghiệp.

Usher và Justin Bieber. Ảnh: Backgrid.

Khi những tin đồn xoay quanh vụ việc ngày càng lan rộng, Da Brat - bạn thân của Usher - vừa lên tiếng đính chính. Xuất hiện trên chương trình The Rickey Smiley Morning Show, cô tiết lộ đã nói chuyện với Usher về những đồn đoán đang lan truyền và nam ca sĩ khẳng định rằng mọi chuyện đã bị phóng đại.

"Anh ấy luôn ủng hộ Justin Bieber trong rất nhiều vấn đề suốt những năm qua, và mọi người hoàn toàn có thể kiểm chứng điều đó. Về phía Justin, cậu ấy đang trên hành trình riêng của mình. Usher chỉ chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất và giữa họ không hề có sự thù địch. Họ thực sự yêu quý nhau", Da Brat cho biết.

Cô chia sẻ thêm: "Người ta thường hiểu sai mọi chuyện khi nhìn vừa thấy một điều gì đó rồi cố suy diễn. Tôi ở đây để nói rằng Usher và Bieber vẫn rất thân thiết và ủng hộ lẫn nhau".

Usher là người từng phát hiện tài năng và góp công giúp Justin Bieber nổi tiếng ngay từ khi mới 13-14 tuổi. Thời điểm đó, Usher đã ký hợp đồng với nghệ sĩ trẻ và hỗ trợ Bieber trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Thậm chí Bieber từng chuyển đến Atlanta sống cùng mẹ để tiện làm việc với Usher.

"Tôi luôn cố gắng trở thành một người anh lớn, một người cố vấn và người bảo vệ cậu ấy", Usher chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2010.

Lần gần nhất thầy trò Usher và Bieber được trông thấy xuất hiện cùng nhau là vào năm 2021, khi tham dự một trận đấu của Los Angeles Lakers tại Los Angeles.