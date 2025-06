Justin Baldoni giành quyền truy cập tin nhắn của Taylor Swift

Justin Baldoni được phép truy cập tin nhắn giữa Taylor Swift và Blake Lively. Diễn biến mới của vụ kiện tiếp tục kéo nữ ca sĩ vào tranh chấp pháp lý của bạn thân.

Mới đây, Taylor Swift tiếp tục bị kéo vào tranh chấp pháp lý giữa Justin Baldoni và Blake Lively.

Cụ thể, theo PageSix, thẩm phán Liên bang Lewis Liman cho phép Justin Baldoni - đạo diễn kiêm diễn viên của dự án phim It Ends With Us - truy cập các tin nhắn giữa Taylor Swift và Blake Lively, với điều kiện nội dung phải có liên quan đến bộ phim hoặc vụ kiện.

Quyết định này được đưa ra sau khi phía Lively đề nghị bảo vệ nội dung trò chuyện riêng tư với Swift, cho biết những tin nhắn này không mang tính then chốt trong vụ kiện. Tuy nhiên, phía tòa nhận định ngược lại, cho rằng nó có thể liên quan đến cáo buộc quấy rối và trả đũa mà Blake Lively nêu trong đơn kiện.

Taylor Swift chưa thoát khỏi rắc rối trong vụ kiện giữa Justin Baldoni và Blake Lively. Ảnh: Reuters.

Trước đó, luật sư của Lively đã đề nghị thỏa thuận: họ sẵn sàng cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ kiện, ngoại trừ tin nhắn của Taylor Swift. Tuy nhiên, phía Baldoni đã từ chối đề nghị này.

Hiện tại, Taylor Swift và đại diện pháp lý của cô vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về diễn biến mới này.

Tranh chấp bắt đầu từ tháng 12/2023, khi Blake Lively đệ đơn kiện Justin Baldoni với cáo buộc quấy rối tình dục, ép buộc và bôi nhọ trong quá trình hợp tác sản xuất bộ phim It Ends With Us. Đáp lại, Baldoni nộp đơn phản tố trị giá 400 triệu USD , cáo buộc Lively cố tình phá hoại uy tín và danh tiếng của anh bằng cách sử dụng ảnh hưởng từ các mối quan hệ cá nhân.

Trong đơn phản tố này, Taylor Swift được nhắc tên. Baldoni cho biết anh từng được mời đến nhà riêng của Blake Lively và Ryan Reynolds để thảo luận về việc chỉnh sửa kịch bản, dưới sự hiện diện của “một người bạn nổi tiếng và thân thiết” - ám chỉ Taylor Swift. Luật sư của Baldoni cũng viện dẫn tin nhắn được cho là do Lively gửi, trong đó mô tả Swift và Reynolds là “những con rồng” - nhằm ngụ ý rằng họ là những nhân vật có ảnh hưởng mạnh mẽ sẵn sàng đứng về phía cô.

Dù sau đó yêu cầu triệu tập Taylor Swift ra làm nhân chứng đã bị rút lại, vụ việc được cho là đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Swift và Lively. Một nguồn tin tiết lộ với PageSix rằng “Taylor sẽ không bao giờ tha thứ vì bị kéo vào chuyện này".