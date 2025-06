Người đẹp vướng tin yêu G-Dragon tham gia show hẹn hò

Theo Nate, Kim Go Eun, người mẫu và là thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 66, đã chính thức gia nhập dàn cast của show Single's Inferno (Địa ngục độc thân) mùa 5. Đây là chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò nổi tiếng của Netflix.

Kim Go Eun từng được chú ý vì tin đồn hẹn hò G-Dragon. Song phía nam ca sĩ sau đó lên tiếng phủ nhận. "Cả hai chỉ là bạn bè", công ty quản lý G-Dragon cho biết ở thời điểm đó.

Kim Go Eun tham gia show hẹn hò Single's Inferno. Ảnh: Nate.

Người đẹp sinh năm 2000, là con gái của cựu cầu thủ bóng đá quốc gia Kim Hyun Soo.

Single's Inferno là chương trình truyền hình thực tế hẹn hò nổi tiếng ở Hàn Quốc. Show hẹn hò đã đi qua 4 mùa và nhận sự quan tâm, yêu thích lớn từ khán giả xứ kim chi cùng nhiều quốc gia khác ở châu Á, trong đó có Việt Nam.

Các mùa trước đã đưa nhiều gương mặt ít người biết tới trở nên nổi tiếng, chẳng hạn Song JiA, Shin Seulki, Lee Nadine, Dex...

Theo format của chương trình, dàn nam thanh nữ tú độc thân sẽ bị mắc kẹt tại “địa ngục” - một hòn đảo biệt lập hoang sơ. Họ phải vượt qua nhiều thử thách, giành lấy cơ hội tìm hiểu và chọn đối tượng muốn hẹn hò để cùng tới “thiên đường” - nơi cả hai có những khoảng không gian riêng giúp phát triển mối quan hệ.

Mùa 4 lên sóng trên Netflix vào tháng 1 song không tạo được hiệu ứng mạnh như các phần trước đó.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.