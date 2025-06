Trước khi bị "leak" ảnh hẹn hò, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn nhiều lần lộ hint yêu đương. Cả hai được cho là đã trải qua vài năm gắn bó.

Gần một ngày qua, loạt khoảnh khắc tình tứ của HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn khi chụp ảnh tại một photobooth vẫn gây chú ý và thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Cả hai vẫn giữ động thái im lặng, không lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Song trước khi bị "leak" ảnh thân mật, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn cũng nhiều lần lộ hint hẹn hò.

Trong những hình ảnh đăng tải trước đó, cả hai bị phát hiện thường xuyên "check-in" cùng chỗ hay diện trang phục đồng điệu, phụ kiện đôi.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn nhiều lần lộ hint hẹn hò.

Vào tháng 3/2024, cả hai bị bắt gặp khi đi mua sắm đồ nội thất tại một trung tâm thương mại ở TP.HCM. Dù cả hai dùng khẩu trang che kín mặt, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra bộ đôi.

Đôi trẻ cũng liên tục tương tác trên mạng xã hội. Nam rapper luôn thả tim dưới các bài đăng, hình ảnh mà Tăng Mỹ Hàn đăng tải. Ít ngày trước, hot girl sinh năm 2003 chia sẻ trên story của Instagram loạt ảnh chụp tại buổi tiệc sinh nhật. Song sự chú ý của cộng đồng mạng đổ dồn về chiếc bánh kem có hình thỏ và heo, kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật em yêu 22 tuổi". Dù không nói rõ, dân mạng cho rằng chủ nhân chiếc bánh không ai khác ngoài HIEUTHUHAI.

Trong các bản rap, HIEUTHUHAI không ít lần sử dụng từ Babyboo - biệt danh của Tăng Mỹ Hàn. Cụ thể, trong bài hit Mượn rượu tỏ tình, rapper viết "Anh gặp ngay my babyboo". Gần nhất, bài hát Love Sand của HIEUTHUHAI cùng các anh trai khác tại show Anh trai "say hi" có câu: "Babyboo, ta cùng nhau quên đi ngày mai".

Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI được cho là trải qua vài năm hẹn hò kín đáo. Nửa kia của rapper sinh năm 2003, ở TP.HCM. Cô không hoạt động nghệ thuật. Kênh cá nhân của hot girl hút hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Gần đây, cô thử sức với công việc mẫu ảnh, quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm, thời trang. Tăng Mỹ Hàn khá kín tiếng về đời tư. Song vào năm 2022, cô chia sẻ hình ảnh tốt nghiệp một trường quốc tế tại TP.HCM. Theo tìm hiểu, mức học phí của ngôi trường này lên tới 600 triệu đồng/năm.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh trong các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Tăng Mỹ Hàn sở hữu vẻ ngoài thu hút với sắc vóc gợi cảm, làn da trắng hồng và khuôn mặt hài hòa.