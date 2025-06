Nghệ sĩ phẫn nộ, khởi kiện khi bị lộ ảnh hẹn hò như HIEUTHUHAI

Trái ngược sự im lặng của HIEUTHUHAI, nhiều nghệ sĩ Hàn có động thái cứng rắn, quyết liệt khi bị “leak” ảnh hẹn hò. Không ít người nổi tiếng đã khởi kiện đối tượng tung ảnh ra tòa.

Mạng xã hội trong nước bùng nổ vào tối 17/6 sau khi loạt khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào giữa HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trên Tiktok, Threads, tên của bộ đôi lọt vào xu hướng tìm kiếm phổ biến.

Trong loạt ảnh, cặp đôi chụp ảnh photobooth và không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ, thân mật dành cho nửa kia. Tăng Mỹ Hàn còn ôm, hôn má nam rapper.

Những khoảnh khắc trên hiện thu hút nhiều bàn luận cùng những đồn đoán. Chung diễn biến, một tiệm photobooth tên P.M bị nghi ngờ “leak” ảnh của bộ đôi. Hiện cư dân mạng đang tràn vào trang Facebook của tiệm này để thả phẫn nộ kèm đánh giá 1 sao.

FC của HIEUTHUHAI là Sundays còn có thông báo khẩn về loạt ảnh này. Trong đó, đại diện FC nhấn mạnh đã liên hệ với ê-kíp của rapper để có biện pháp xử lý.

Song, dù liên tục bị "réo" tên trên các nền tảng, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn đều im lặng.

'Ác mộng' bị khui ảnh hẹn hò

Câu chuyện về những bức ảnh hẹn hò của các ngôi sao nổi tiếng trên thế giới bị "leak" không còn là điều xa lạ. Dù là từ những tay săn ảnh paparazzi chuyên nghiệp, camera an ninh đặt ở những nơi riêng tư, hay thậm chí từ những người quen biết vô tình hoặc cố ý, những khoảnh khắc đời thường nhất của nghệ sĩ bỗng chốc bị phơi bày trước mắt công chúng, theo cách họ không bao giờ ngờ đến.

Đặc biệt là tại Kpop, nơi hẹn hò trở thành điều cấm kỵ với những ngôi sao, việc bị "lộ" ảnh trở thành nỗi ác mộng khủng khiếp đối với họ.

Năm 2021, khi loạt khoảnh khắc tình tứ giữa Lee Seung Gi và Lee Da In bị khui, bộ đôi đã hứng chịu một làn sóng phẫn nộ từ công chúng chưa từng thấy. Cộng đồng người hâm mộ của Lee Seung Gi không hài lòng việc anh hẹn hò sao nữ. Họ đã sử dụng xe tải, in chữ khổ lớn, đỗ trước nhà Seung Gi để phản đối chuyện anh yêu Lee Da In.

Từ "chàng rể quốc dân" hình tượng của Lee Seung Gi bỗng chốc sụp đổ. Khán giả quay lưng, sự nghiệp nam diễn viên lao dốc. Ngay cả khi Lee Seung Gi lên tiếng công khai yêu và sau đó là tổ chức lễ cưới với Lee Da In, nam diễn viên vẫn đối diện phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả gọi anh là “con rể Kyeon Mi Ri” hay những tên gọi tiêu cực hơn.

Lee Jae Wook và Karina vướng chỉ trích sau khi bị lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: NME.

Thành viên nhóm aespa Karina cũng từng là "nạn nhân" khốn khổ của việc bị "leak" ảnh hẹn hò. Cuối tháng 2/2024, ngay sau khi loạt khoảnh khắc lãng mạn, tình tứ với nam diễn viên Lee Jae Wook được đăng tải, lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nữ thần tượng bị chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ của Karina thậm chí phản đối bằng xe tải trước cửa công ty SM Entertainment.

Nội dung người hâm mộ viết trên xe tải là: “Karina, bạn có lỗi với người hâm mộ và càng có lỗi với chính bạn, người đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Bạn đã hủy hoại tương lai và mọi nỗ lực của bạn đã bị phủ nhận bởi một vụ bê bối. Bạn có hài lòng không?" hay "Chia tay hoặc hủy hoại sự nghiệp của bạn. Xin lỗi hoặc khiến người hâm mộ khóc. Một người đàn ông mà bạn mới quen được một tháng hoặc người hâm mộ đã ủng hộ bạn trong 4 năm"...

Chưa dừng lại ở đó, hàng nghìn người hâm mộ tuyên bố hủy tính năng nhận tin nhắn hàng tháng phải trả phí của nữ ca sĩ, theo Xports News. Không chỉ Karina mà cả bạn trai cô là Lee Jae Wook cũng bị quay lưng.

Ngay sau đó, thành viên nhóm aespa phải đăng ảnh về bức thư tay cô viết để xin lỗi khán giả sau tin hẹn hò Lee Jae Wook. Cô cảm thấy áy náy vì đã khiến mọi người bị sốc.

"Tôi biết chắc chắn người hâm mộ đã thất vọng và buồn thế nào khi biết những điều tôi và anh ấy chia sẻ cùng nhau. Tôi tiếc cho cảm giác ấy. Tôi viết thư này với hy vọng xoa dịu cảm giác tiêu cực bằng một cách nhỏ bé nào đó", thần tượng bày tỏ.

Dù vậy, cơn giận dữ của cộng đồng fan chưa dừng lại. Và chỉ sau 5 tuần tính từ thời điểm những loạt ảnh hẹn hò bị lộ, cặp ngôi sao thông báo đường ai nấy đi.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay chỉ sau vài tuần công khai hẹn hò. Ảnh: Dispatch.

Không lâu sau, hai diễn viên Han So Hee và Ryu Jun Yeol trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí Hàn Quốc khi ảnh tình tứ tại bể bơi của bộ đôi bị một du khách ở Hawaii tung lên mạng.

Truyền thông Hàn sau đó nhảy vào cuộc, "khui" toàn bộ chuyện bí mật yêu của cặp sao khiến cả hai phải lên tiếng thừa nhận hẹn hò. Han So Hee chịu sự đả kích chưa từng thấy trong sự nghiệp. Trang cá nhân của nữ diễn viên giảm tới hàng trăm nghìn lượt theo dõi, các bài đăng tràn ngập phẫn nộ.

Cùng với đó, cô bị nhiều thương hiệu, nhãn hàng quay lưng. Chỉ sau vài tuần công khai tình yêu, Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối tình ngắn ngủi.

Ngôi sao phẫn nộ, tuyên bố khởi kiện

Trên Korea Times, nhà tâm lý học Kwon Young Chan nhận định những tin tức liên quan đến chuyện tình cảm của người nổi tiếng rất dễ đi kèm với hiệu ứng tiêu cực. Những hình ảnh hẹn hò bị khui ra đột ngột hoàn toàn có thể khiến các fan trung thành lẫn công chúng sốc, nổi giận, dẫn đến quay lưng với thần tượng.

Vì thế, như một luật bất thành văn, nhiều ngôi sao xứ kim chi đã nỗ lực tìm mọi cách để giấu nhẹm chuyện hẹn hò. Hoặc khi bị "leak" ảnh chưa xác thực, công ty quản lý có động thái quyết liệt, mạnh mẽ.

Kim Soo Hyun bị "leak" nhiều ảnh hẹn hò Kim Sae Ron trước đây. Ảnh: MSN.

Đơn cử khi Anton, thành viên nhóm RIIZE bị một tài khoản mạng tung hình ảnh nắm tay một cô gái bình thường đi dạo ở công viên từ đó dấy lên tin đồn hẹn hò khiến anh bị chỉ trích, công ty quản lý SM Entertainment lập tức vào cuộc.

"Việc đăng tải những bài viết có nội dung công kích cá nhân, lăng mạ và vu khống ác ý đối với các thành viên là hành vi phạm tội rõ ràng, gây tổn hại nghiêm trọng đến nhân cách và danh tiếng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ, không khoan nhượng để chống lại người tung tin đồn", phía công ty nhấn mạnh.

SM Entertainment còn tuyên bố sẽ khởi kiện những tin đồn sai sự thật, xâm phạm quyền riêng tư và quấy rối người nhà của thành viên nhóm RIIZE.

Gần nhất, sự việc Kim Soo Hyun bị kênh YouTube Viện Garosero tung loạt hình ảnh, clip hẹn hò với Kim Sae Ron vào năm 2018, gây chấn động mạng xã hội nước này.

Ngay sau đó, phía công ty quản lý Kim Soo Hyun đã mạnh mẽ bác bỏ các nội dung mà Viện nghiên cứu Garosero công bố. Thậm chí, phía công ty khiếu nại hình sự chống lại Kim Se Ui - người điều hành Garosero, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Trừng phạt Hành vi Theo dõi.

Ngoài các biện pháp cứng rắn, các công ty giải trí tại Hàn Quốc những năm qua đã tiến hành khóa học để hướng dẫn thần tượng né tránh sự chú ý của truyền thông, dư luận với cuộc sống riêng tư. Các ngôi sao cũng được dạy những nguyên tắc cơ bản để tránh việc bị "lộ" chuyện hẹn hò.

"Ngày nay, chuyện cấm nghệ sĩ hẹn hò không còn là biện pháp đúng. Vì WiFi ở khắp mọi nơi và họ có thể nhắn tin cho nhau nếu muốn phát triển mối quan hệ một cách bí mật. Vì vậy, thay vì cấm đoán, những gì chúng tôi làm là tư vấn cho thần tượng hẹn hò đúng cách - nghĩa là không để bị bắt gặp", một chuyên gia truyền thông nhận định trên Korea JoongAng Daily.