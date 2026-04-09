Jun Phạm gỡ bỏ MV đầy tranh cãi

Thời gian qua, "Truth Or Dare" của Jun Phạm bị chỉ trích phản cảm và không dán nhãn. Tối 9/4, nam ca sĩ gỡ bỏ MV.

Tối 9/4, ê-kíp của Jun Phạm thông báo gỡ MV Truth Or Dare sau thời gian vướng tranh cãi. Ê-kíp cho biết trên tinh thần cầu thị và sự trân trọng dành cho khán giả, nam ca sĩ chủ động gỡ bỏ MV trên nền tảng trực tuyến từ 21h cùng ngày.

Giải thích về hình ảnh, nội dung sản phẩm gây tranh cãi những ngày qua, ê-kíp Jun Phạm chia sẻ: “MV là một thế giới được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, mọi bối cảnh chỉ là lớp vỏ cho những câu chuyện cảm xúc phía sau. Mỗi khung hình mang một dụng ý riêng, hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác. Chúng tôi tin nghệ thuật luôn có nhiều cách tiếp cận và diễn giải, nhưng trong mọi trường hợp, ê-kíp không hướng đến việc cổ xúy hay đi ngược lại các giá trị tích cực của cộng đồng".

Jun Phạm gây tranh cãi với MV mới. Ảnh: FBNV.

Ê-kíp của nam ca sĩ cho biết sẽ chủ động liên hệ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan trong những ngày làm việc tiếp theo.

“Việc chủ động ngừng phát hành MV cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tôn trọng đối với quá trình thẩm định đang diễn ra của cơ quan quản lý”, ê-kíp nhấn mạnh.

Chiều 9/4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm bắt được sự việc quanh MV Truth Or Dare và đang trong quá trình thẩm định, đánh giá, lấy ý kiến chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật, các cơ quan chức năng và chuyên gia.

Truth Or Dare được Jun Phạm phát hành tối 28/3 đã ngay lập tức gây tranh cãi vì hình ảnh được cho là ẩn ý nhạy cảm. Đáng nói, sản phẩm này không hề được dán nhãn.

Về phía Jun Phạm, ca sĩ nói muốn thử nghiệm hình ảnh mới: "Với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".