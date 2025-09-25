Julian Alvarez lập hat-trick đầu tiên tại châu Âu

Rạng sáng 25/9, tiền đạo người Argentina tỏa sáng giúp Atletico Madrid đánh bại Rayo Vallecano 3-2 ở vòng 6 La Liga.

Alvarez giải cứu Atletico Madrid.

Phút 88 trận đấu trên sân Metropolitano, người hâm mộ Atletico Madrid và huấn luyện viên Diego Simeone tỏ rõ sự lo lắng khi đội chủ nhà tấn công bế tắc. Trong thế trận khó khăn, Alvarez lên tiếng với một cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn đội khách không kịp trở tay.

Trước đó, cựu tiền đạo Man City ghi 2 bàn, lần lượt sau những pha dứt điểm cận thành chuẩn xác ở phút 15 và 80. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến châu Âu thi đấu, tiền đạo sinh năm 2000 lập hat-trick trong một trận đấu. Trước khi gia nhập Man City vào năm 2022, Avarez từng ghi 6 bàn vào lưới Alianza Lima ở Copa Libertadores.

Màn trình diễn thăng hoa của Alvarez giúp Atletico Madrid giành 3 điểm đầy chật vật trước Rayo. Ở trận đấu này, "Rojiblancos" áp đảo đối thủ về mọi chỉ số tấn công. Dù vậy, hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội, nổi bật là cú sút ra ngoài trước khung thành trống của Nicolas Gonzalez hay tình huống đệm bóng dội xà từ cự ly gần của Giuliano Simeone, khiến đại diện thủ đô Madrid phải chờ đến những phút cuối mới có thể ăn mừng 3 điểm.

Atletico Madrid tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 trận hòa và thua, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém vị trí dự Champions League chỉ 2 điểm.